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央行前總裁出版《永遠的銀行員》回憶錄 彭淮南見證台灣金融史

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行前總裁彭淮南（中）昨天出席「永遠的銀行員」回憶錄發表會，包括海基會前董事長吳豐山（右四）、總統府資政陳忠源（右三），富蘭克林坦伯頓基金集團創辦人劉吉人（右二）、聯合報社長游美月（左四）、聯經出版社發行人林載爵（左三）等人都到場支持。記者潘俊宏／攝影
中央銀行前總裁彭淮南（中）昨天出席「永遠的銀行員」回憶錄發表會，包括海基會前董事長吳豐山（右四）、總統府資政陳忠源（右三），富蘭克林坦伯頓基金集團創辦人劉吉人（右二）、聯合報社長游美月（左四）、聯經出版社發行人林載爵（左三）等人都到場支持。記者潘俊宏／攝影

中央銀行前總裁彭淮南昨（12）日在個人回憶錄《永遠的銀行員》新書發表會上表示，他「第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員」。對於現任總裁楊金龍的表現，他以一句「很好」簡潔回應，展現支持態度。

彭淮南的回憶錄《永遠的銀行員》歷時兩年多完成的著作，完整記錄其長達51年五個月的公職生涯，以及對台灣金融體系的深遠影響。

他在致詞時強調，「第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員」，坦言在多位友人勸說下，才決定整理過往經歷，並邀請重要幕僚協助撰寫，為台灣金融史留下珍貴紀錄。

彭淮南自2018年卸任總裁後一向行事低調，八年來鮮少公開露面，此次新書發表會邀請五位友人致詞，包括海基會前董事長吳豐山、總統府資政陳忠源，以及富蘭克林坦伯頓基金集團創辦人劉吉人、聯合報社長游美月、聯經出版發行人林載爵等，肯定其對國家金融發展的貢獻。

在發表會上，彭淮南亦展現一貫嚴謹作風。他透露，原本包括楊金龍及央行副總裁等同仁有意出席，但他特別交代「今天是上班日，請勿前來，以免影響公務」，一席話引發全場笑聲與掌聲，也凸顯其重視紀律與職責的個人風格。

吳豐山指出，國家建設的成功往往仰賴少數長期深耕專業的關鍵人物，台灣能在全球200多個國家與政治實體中名列前段班，正是因為有一群「專業和專精」並長期投入公共事務的人才，包括李國鼎、錢復、蕭萬長、張忠謀及彭淮南等人。他強調，若沒有彭淮南數十年專注於中央銀行業務，台灣難以建立現代化且穩健的金融體制。

陳忠源則以「憂國憂民、不貪不取、心存感恩、雪中送炭」形容這位相識28年的老友。劉吉人表示，彭淮南擔任央行總裁20年，締造了很多專用語，例如「央行請喝咖啡」、「柳樹理論」等。林載爵表示，彭淮南帶領台灣度過多次難關，維持新台幣購買力、物價與金融穩定，並促進經濟發展。

彭淮南 楊金龍 中央銀行

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