改Logo引全民論戰 台電員工子女：真正危機是數千億財務黑洞

台電新Logo設計引發外界討論，從視覺設計延燒至是否浪費公帑與國營事業治理問題。商業行銷顧問劉易蓁在臉書專頁「617行銷筆記 劉易蓁」發文指出，Logo爭議反映的是台電組織注意力錯置，而非單純設計優劣問題。

劉易蓁指出，企業識別系統並非單一Logo更換，而是涵蓋品牌架構、字體系統、制服、營業據點、數位介面與整體視覺一致性的整合工程，因此大型企業進行CI更新屬常態，外界不應僅停留在設計好壞或費用高低的表層討論。

他進一步引用管理學「腳踏車棚效應（Bikeshedding）」指出，台電在面對核能政策、電價制度、能源結構與電網韌性等高度複雜議題時，往往因專業門檻高與政治敏感度高，難以深入討論，反而將注意力集中在Logo、顏色等容易評論的小議題上，導致決策失焦。

劉易蓁在文中也提到，企業面臨經營壓力時，常以內部優化或表面調整取代核心改革，但真正關鍵仍在現金流與營運結構。他強調，企業最稀缺的資源不是資金，而是決策者注意力，一旦錯置將影響整體戰略方向。

他同時指出台電近年財務狀況，受國際燃料價格波動與電價政策影響，長期出現數千億元等級虧損，能源成本與售電價格倒掛，才是更應正視的結構性問題，而非停留在Logo爭議。

劉易蓁表示，自己為台電員工子女，從小對台電有情感連結，過去認同其工程專業與穩定供電體系，但近年觀察能源政策與公共討論後，感受到現實與理想之間的落差。

他認為，真正讓人擔心的，從來不是 Logo，而是一家公司、一個社會，開始把所有注意力，都放在那些最容易討論、最沒有痛感的小事上，卻連「什麼才是最重要的問題」都搞不清楚，真正的危機才正要開始。