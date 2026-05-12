APEC貿易部長會議下周蘇州登場 我方由楊珍妮率團與會

中國為2026年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，自年初以來陸續舉辦資深官員會議與專業部長會議。外交部國組司副司長張芝颯12日宣布，將由行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮將代表台灣前往中國蘇州參加貿易部長會議，另外我國會與APEC中的理念相近友盟國家合作，用APEC共識決等做法，反制中國可能對我國的打壓。

張芝颯說明，每年APEC例行會有3次資深官員會議、總結會議、APEC年會，我國是APEC正式會員，具有正式會員身份，平等的參與APEC，因此都會派代表團參加，這次在中國各個不同省市舉辦的APEC資深官員會議、貿易部長會議、婦女經濟會議，我國也都會有代表團前往參加，目前安排與相關參與的規劃，都依循過往平等參與的待遇。

張芝颯指出，今年APEC貿易部長會議規劃由楊珍妮，率領OTN與外交部人員出席，相關的安排目前也都是循例，按照平等的待遇；我方會積極參與中國或其他國家主辦APEC會議的議題討論，也會善用在APEC中共識決的權利，與理念相近國家就台灣關切、主辦經濟體正在推動的議題，密切溝通聯繫。

此次在蘇州舉行的貿易部長會議，將是年底領袖年會結論的前期重要討論。外交部表示，楊珍妮政委具備豐富的談判經驗，將在會議中針對全球經貿倡議積極發言，確保我國關切的經貿議題納入結論。外交部強調，不管是哪一個會員體主辦會議，台灣都會善用正式會員的身分，確保國家利益與主權尊嚴在國際舞台上不被稀釋。