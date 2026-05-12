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APEC貿易部長會議將於中國蘇州登場 楊珍妮率團出席

中央社／ 台北12日電
外交部國際組織司副司長張芝颯12日指出，APEC貿易部長會議即將於中國江蘇省蘇州市舉行，台灣將由行政院政務委員楊珍妮率團參與。圖／中央社 中央通訊社
外交部國際組織司副司長張芝颯12日指出，APEC貿易部長會議即將於中國江蘇省蘇州市舉行，台灣將由行政院政務委員楊珍妮率團參與。圖／中央社 中央通訊社

2026年APEC貿易部長會議將於22至23日在中國江蘇省蘇州市舉行，外交部國際組織司副司長張芝颯今天表示，行政院政務委員兼行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮將率OTN和外交部官員出席。

外交部今天舉行例行記者會，由張芝颯進行業務簡報，媒體關注中國為2026年亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議與系列會議主辦方，相關會議即將在本月於中國各地陸續舉辦，台灣是否會派員出席以及有無遭到中國打壓情況。

張芝颯說明，台灣是APEC的正式會員，APEC每年例行的資深官員、部長級會議及APEC年會，台灣都會派代表團參加，中國這次在不同的省市舉辦APEC資深官員會議、貿易部長會議、婦女經濟會議，台灣也都有代表團前往參與，目前相關參與的規劃，也都是照台灣過去平等參與的待遇。

針對即將登場的APEC貿易部長會議，張芝颯說明，規劃由楊珍妮帶領行政院經貿談判辦公室和外交部官員出席，目前的相關安排也都是循例，按照平等的待遇參與，台灣也會善用APEC共識決的權利，來和理念相近國家或是主辦經濟體正在推動的議題，進行密切的溝通聯繫。

張芝颯表示，台灣1991年加入APEC，當時與主辦國韓國簽署MOU，當時載明台灣是平等參與，會籍名稱是Chinese Taipei，當中國主辦或其友盟國家主辦APEC時，確實有可能採取違反APEC慣例的做法，干預台灣平等參與，外交部與相關部會都會運用APEC備忘錄或是透過APEC秘書處，訴求台灣的權利，也會與理念相近國家、運用APEC共識決等作法，反制中國對台打壓。

張芝颯強調，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，中國屢屢想要透過違反APEC慣例與做法，破壞台灣平等參與APEC的工作，這不會被其他APEC會員所能接受，這也違反APEC共識與平等參與的核心原則，外交部會持續基於台灣作為正式會員應有的權利來爭取。

楊珍妮 APEC 外交部

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