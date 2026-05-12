2026網路周今日起跑 聚焦AI時代網路治理 深化國際對話與政策交流

Internet Week 2026（2026網路周）今日起跑，國家通訊傳播委員會（NCC）也於活動首日舉辦「2026網際網路傳播治理論壇」，行政院政務委員林明昕指出，網路世界的挑戰，從來不是單一部門能獨自應對，必須仰賴政府、技術社群、產業與民間團體的緊密協作。台灣政府高度重視數位安全與網路治理，已推動並落實「人工智慧基本法」，並持續精進詐欺犯罪防制法制，致力於從基礎層到內容層，建構一個穩定、安全且可信賴的數位環境。

為擴大網路治理效益，NCC今年首度整合多項重要論壇，與台灣網路資訊中心（TWNIC）、網際網路網域名稱及位址指配機構（ICANN）、亞太網路資訊中心（APNIC）、台灣網路治理論壇（TWIGF）、台灣網路維運社群（TWNOG）等單位，共同辦理為期四日的「2026網路周」。

林明昕表示，兩周前，他代表行政院率團訪問荷蘭與比利時，參與台歐盟關於人權與經濟的會議，AI的發展與地緣政治的變化正在重塑全球風險，這不只是科技問題，更是關乎國家韌性與社會信任的治理課題。

NCC委員王正嘉指出，距離前次舉辦論壇已將近三年，這段期間歐盟「數位服務法」、「人工智慧法」及英國「線上安全法」相繼生效，全球數位治理已從「是否監理」進入「合比例、可問責、重權利」的新階段 。面對由生成式AI與跨境資料形塑的新環境，治理者必須從「事後監理」轉向「事前預防」，並透過跨國協作應對詐騙與兒少性剝削等違法內容。

NCC指出，本次論壇邀集超過30位國內外網際網路傳播治理領域的政府機關、產業、民團代表，包括愛爾蘭媒體委員會主委Jeremy Godfrey、法國影音及數位傳播主管機關ARCOM委員Benoît Loutrel及英國通訊傳播主管機關Ofcom國際事務總監Camilla Bustani等政府機關代表，以及Google、Meta、LINE、Dcard等重要平台服務提供業者。

論壇亦邀請全球網路倡議（Global Network Initiative）、英國年齡驗證業者協會、SWGfL、烏克蘭數位安全實驗室、韓國開放網路組織、印度德里國立法律大學傳播治理中心、美國Future of Free Speech、紐西蘭Netsafe等國內外民團及專家學者與會，就年齡驗證、人工智慧、資訊戰、數位主權、言論自由及媒體素養等議題交換意見。