中興新村地方創生躍國際舞台 摘美國泰坦創新金獎

中興新村閒置廳舍成功轉型，台灣地方創生模式躍上國際舞台。國發會推動「中興新村地方創生育成村」傳出捷報，奪下2026年美國泰坦創新大獎（TITAN Innovation Awards）「組織卓越創新—社會責任卓越」類別金獎，國發會指出，此不僅肯定國發會活化中興新村的策略遠見，更顯示著台灣地方創生模式成為全球創新產業的卓越標竿。

國發會表示，本次獲獎，是因評審團認為，其在推動中興新村地方創生育成村展現的卓越執行力與策略規劃，為全球同業中的「佼佼者」。另在推動地方創生與人才培育的各個面向皆表現傑出，且具備深遠永續的社會影響力，足供全球創新產業借鏡。

國發會自2019年起推動地方創生政策，於2021年將中興新村閒置廳舍轉型為全台首座地方創生育成基地，今年招募第6期團隊競爭激烈，高達132組團隊報名爭取進駐。國發會表示，此次金獎殊榮激勵育成村持續深耕，國發會亦將持續扮演地方創生政策整合者與推動者角色，培育具備創新技術與品牌行銷能力的優質夥伴；中興新村不僅是中部地區地方創生重要示範場域，更可望成為台灣地方創生走向國際舞台的關鍵見證。