賴總統盼台美深化經貿能源科技交流 打造更具韌性民主供應鏈

賴清德總統12日上午接見「美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）訪問團」時表示，臺灣與懷俄明州在農業與教育等領域建立良好合作基礎，近年更進一步拓展經貿、能源及科技等面向的合作契機。期待未來持續發揮雙方產業優勢，深化合作，攜手打造更安全、更有韌性的民主供應鏈，為臺美關係及全球繁榮發展做出更多貢獻。

賴總統表示，戈登州長繼去年4月首度訪臺後再次率團來訪，不僅展現對臺灣的高度重視，也代表臺灣與懷俄明州之間持續深化夥伴關係。並感謝戈登州長從2019年上任以來，大力支持懷俄明州與臺灣的交流，讓雙邊在農業與教育等領域建立良好合作關係；同時許多臺灣學生也前往懷俄明州求學，不斷加深彼此人才與文化的連結。

賴總統指出，近年來雙方更在經貿、能源及科技等領域，拓展新的合作契機。例如去年懷俄明州能源局與「臺灣量子電腦暨資訊科技協會」簽署合作備忘錄，共同推動量子科技發展。透過戈登州長這次來訪，懷俄明大學分別與國立中央大學、國家原子能研究院以及工業技術研究院簽署科研備忘錄及合作意向書，進一步深化雙方在前瞻科技、碳捕捉利用與封存的合作，攜手帶動淨零轉型與科技創新，在在都顯示雙方共同努力的成果。

賴總統表示，當前面對供應鏈重組以及AI時代所帶來的挑戰，能源安全與產業韌性已是全球關注的重要課題。而懷俄明州具有關鍵礦物、低碳科技，正是臺灣推動轉型過程中不可或缺的重要夥伴。期待未來持續發揮雙方產業優勢以深化合作，攜手打造更安全、更有韌性的民主供應鏈。

賴總統提到，去年臺灣已成為美國第四大貿易夥伴，要感謝懷俄明州議會從2023年開始連續4年通過友臺決議，支持臺灣的國際參與，也支持臺美洽簽「雙邊貿易協定」。

賴總統說，今年臺美已完成「對等貿易協定」及「投資備忘錄」談判和簽署，並舉行「經濟繁榮夥伴對話」會議、簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，希望接下來能透過雙方簽署避免雙重課稅協定，繼續擴大經貿合作，共創雙贏。

最後，賴總統再次歡迎戈登州長與訪賓來訪，並表示相信在各位的支持之下，臺灣與懷俄明州將不斷深化合作，攜手為臺美關係以及全球繁榮發展做出更多貢獻。

戈登致詞時，首先感謝賴總統撥冗與訪團會面，以及有機會與臺灣政府官員進行交流，期盼透過此行持續深化雙邊合作，延續彼此深厚且歷史悠久的情誼。

戈登長提到，此行將針對碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術交換意見並推動相關合作，盼共同在相關領域引領全球發展。透過臺灣與懷俄明州的夥伴關係，不僅能展現淨零轉型在經濟上的可行性，也能彰顯邁向淨零的重要性。尤其當前正處於充滿機遇與挑戰的重要時刻，相信透過雙方深厚的情誼，能共同朝正確方向邁進，為下一代打造更好的世界。

談及簽署之科研備忘錄及合作意向書，戈登指出，透過碳捕捉、利用與封存技術，和小型模組化核反應爐(SMR)等相關技術合作，可提供充足能源支撐人工智慧與AI產業發展，這是當前必須積極面對的重要課題，期盼未來亦能供應天然氣及其他能源資源，協助臺灣經濟發展，並透過雙邊合作，共同在美國建設關鍵基礎設施。

戈登表示，作為朋友，臺灣與懷俄明州擁有許多相似之處，雙方人民皆具有企業家精神又勤奮努力，並重視中小企業發展，這也是他們高度重視與臺灣經濟合作關係的原因。最後，戈登州長表示，很高興有機會與朋友相聚，並看見未來美好的合作願景，期盼雙方持續攜手合作，共創更多成果。