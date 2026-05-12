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油價漲、航空燃油將列戰略物資？交通部回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
油價示意圖，圖為松山機場加油計程車。圖／聯合報系資料照 曾原信
油價示意圖，圖為松山機場加油計程車。圖／聯合報系資料照 曾原信

美國伊朗互相拒絕終戰提案，中東戰爭遲遲未落幕，立委關心由於油價上漲，全球空運價格也開始上漲，政府是否有所因應。行政院長卓榮泰12日表示，目前油與天然氣供應到8月都沒有問題，7月供應量已接近9成，已要求各單位對第四季安全存量、油氣供應以及船舶進港數量，都必須全面掌握。至於國際航空燃油是否要當作戰略物資，交通部次長陳彥伯說，未來若有需要，政府會提前做好準備。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，國民黨立委林沛祥指出，現在荷姆茲海峽塞了很多船隻，台灣目前有沒有受到影響？行政院是否即時掌握全球塞船狀況？我國海運有沒有減班、延航，甚至被轉單？政府有沒有一套應變機制？

卓榮泰表示，針對中東地區與荷姆茲海峽的情況，目前掌握到，全球仍有數百艘船停留在當地海域，我國航商也有8艘全貨輪停留其中。行政院已與國內航商保持聯繫。而美方目前提出所謂「航行自由」相關計畫，希望協助航運恢復正常，但相關措施如何落實，目前仍待進一步確認，我國也透過與美方、國內航商，以及交通部、外交部之間的聯繫，共同掌握第一時間資訊，希望能協助相關航運問題。

林沛祥追問，現在幾百艘船卡在那裡，是全球性的問題，空運也一樣，油價一漲，航空公司第一件事就是減班、停飛。請問交通部有沒有掌握整體運輸市場變化？目前運輸業實際受到的衝擊程度為何？補貼有沒有準備好？票價會不會漲？此外，目前像日本、泰國，已經開始限制外國航空公司在當地機場加油，除非自行攜帶燃油，他們已把燃油視為戰略物資，台灣是也有相關做法？

卓榮泰說，從2月28日以後，就持續掌握中東地區各機場開放情形，目前大部分都已局部恢復開放。行政院每周都會針對中東衝突與民生議題召開專案檢討會議。

陳彥伯補充，至於航空票價部分，目前的大原則是，先由台灣中油吸收部分成本，若油價持續上漲，政府也會編列相關預算支應，因此國內航空票價原則上維持不調漲。

關於國際航空燃油部分，陳彥伯說，我國航空公司目前都還有掌握，因此現階段國際航班加油問題，還不是很大的問題，不過其他國家已開始採取相關措施，交通部也有注意到這樣的發展，未來若有需要，政府會提前做好準備。

卓榮泰強調，目前行政院每週一早上都會召開「中東衝突民生專案會議」，由外交部、交通部、經濟部、衛福部、農業部、法務部與公平會等單位，逐一報告當前問題與應對方式。從一開始的塑膠原料、塑膠袋供應問題，到目前油氣供應掌握，都持續在進行。

卓榮泰說，目前台灣中油已連續6週吸收油價，累積吸收金額超過141億元，未來這樣的情況可能還會持續一段時間，因此他已要求相關單位，不只要確保5月至8月供應無虞，也要提前部署到第四季。目前油與天然氣供應到8月都沒有問題，7月供應量已接近9成，8月也在持續安排中，並要求各單位對第四季安全存量、油氣供應以及船舶進港數量，都必須全面掌握。

中東 油價 荷姆茲海峽 卓榮泰

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