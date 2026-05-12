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協助企業在動盪中維持優勢 阮清華：穩健善用財政工具支持創新與轉型

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部政務次長阮清華12日出席經濟日報舉辦的「2026大師論壇」，他在致詞時表示，面對國際政經局勢動盪與不確定性升高，如何在風險中維持競爭優勢，成為當前經濟發展的重要課題，政府也會秉持穩健原則，善用各項財政工具，在確保國家財政永續的同時，持續支持創新與產業轉型，打造更具競爭力的經濟體，讓台灣在全球變局中穩健前行、持續成長。

經濟日報舉辦的「2026大師論壇」，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt） 來台發表專題演講並與國內專家對談。財政部政務次長阮清華也受邀致詞。

阮清華指出，在國際情勢劇烈變動，今年中東衝突升溫，推升地緣政治風險與國際油價波動，並帶動海運費用與生產成本上升，為全球通膨增添新一波壓力。台灣能源高度仰賴進口，油價震盪不僅衝擊產業成本，更考驗企業經營韌性與轉型能力。面對國際政經局勢動盪與不確定性升高，如何在風險中維持競爭優勢，成為當前經濟發展的重要課題。

他說，經濟持續發展與成長，創新已成為因應挑戰、維持競爭力關鍵要素。近兩三年來，生成式人工智慧（AI）技術快速發展，企業紛紛導入AI於營運優化、服務與製造領域，各部會亦積極將AI應用於公共治理，以提升行政效率與服務品質，帶動全球對AI需求大幅成長。台灣正位居AI關鍵供應鏈的重要地位，經濟成長率由過去約2％至3％，躍升為2024年5.27％、2025年8.68％、今年預估也會來到7.7％，顯示創新動能已為我國經濟注入關鍵新動力。

阮清華表示，為穩定整體經濟並打造有利創新的環境，政府持續引導產業加速轉型升級，以創新化解風險、以轉型開創新局。在政策工具方面，透過《產業創新條例》三大面向推動發展，包括鼓勵研究創新、促進智慧與綠色轉型，以及協助新創事業成長，並提供多項租稅優惠，減輕企業負擔，強化產業升級動能。

在融資支持方面，財政部督導公股事業支應產業資金需求，擴大辦理中小及微型企業振興融資方案，總融資規模達新台幣三兆元，並將視實際需求持續加碼，協助中小企業投入轉型創新，提升整體競爭力；同時，亦推動公股銀行辦理永續發展專案融資，引導資金流向綠色經濟領域，協助企業取得金融資源，強化經濟韌性。

阮清華強調，未來將秉持穩健原則，善用各項財政工具，在確保國家財政永續的同時，持續支持創新與產業轉型，打造更具競爭力的經濟體，讓台灣在全球變局中穩健前行、持續成長。

阮清華 財政部

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