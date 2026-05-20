AI賦能3D病理讓病灶「立體現形」 臺灣拚全球率先臨床落地

癌症治療成效，往往取決於能否及早發現與精準診斷。然而，傳統病理檢測就像把一塊蛋糕只切下「一薄片」拿來觀察，許多藏於組織深處的重要資訊可能因此難以完整呈現。臺灣生技新創捷絡生技（JelloX Biotech）開發「AI賦能3D病理檢測技術」，將病理診斷從「平面」推進到「立體」，並透過AI影像分析，協助病理醫師從不同角度與深度觀察病灶，提升疾病判讀資訊完整性。

目前，捷絡與臺灣數家醫院共同提出3D病理檢測自費醫令申請。待申請通過後，民眾將可以於醫院自費接受相關檢測服務。

鳳凰城市長Kate Gallego（左圖）於2026年市政建設成果報告演說中，公開點名肯定捷絡生技進駐鳳凰城Discovery Oasis創新園區之發展。會後合影（右圖右起）：鳳凰城市政府生技醫療部門代表Claudia Whitehead、鳳凰城市長Kate Gallego、捷絡生技執行長林彥穎博士。 圖／捷絡生技提供

研究成果登國際會議 臨床應用受關注

捷絡生技今年再度受邀於由羅氏診斷舉辦的國際癌症診斷會議「Tucson Symposium 2026」發表兩項研究成果，內容涵蓋大腸瘜肉風險評估與肺癌免疫治療生物標記（PD-L1）與免疫治療療效關聯性分析。兩項成果均提供民眾及醫師在做治療決策時能有更精準的訊息。

研究指出，透過3D病理分析，大腸瘜肉病例中約有32%患者的風險等級被重新歸類至較高風險族群；在肺癌PD-L1分析上，則可提供更精準的分類資訊，作為免疫治療評估參考。

此外，美國亞利桑那州鳳凰城市長Kate Gallego於今年4月「市政建設成果報告」演說中提到，捷絡生技已進駐鳳凰城Discovery Oasis創新園區，並與Mayo Clinic合作推動AI賦能3D病理技術臨床應用。她表示，此技術有望提升重大癌症的早期偵測與診斷精準度。

3D病理精準醫療新時代 臺灣率先啟動

捷絡生技表示，3D病理並非取代現有病理診斷，而是作為輔助工具，協助醫師更全面掌握疾病特徵，進一步提升精準醫療應用可能性。

公司指出，雖然技術獲得國際關注，但讓臺灣民眾能優先享有創新醫療技術、在臺灣臨床場域服務大眾，與增進大眾健康福祉同等重要。

隨著AI與3D病理影像技術結合，病理診斷不再僅限於平面切片觀察，而能進一步呈現病灶於組織中的立體樣貌。醫界認為，未來有望協助提升癌症早期發現與個人化治療評估能力。

註: Mayo Clinic是全球公認最具聲望的醫學機構之一，多年來蟬聯《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）「全美最佳醫院」排行榜冠軍。

捷絡生技執行長林彥穎博士，於「Roche Tucson Symposium」與Roche diagnostic前身Ventana Medical Systems, Inc.創辦人Dr. Tomas Grogan，針對3D病理的未來發展進行交流討論。 圖／捷絡生技提供