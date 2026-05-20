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AI賦能3D病理讓病灶「立體現形」 臺灣拚全球率先臨床落地

文／ 張益華

癌症治療成效，往往取決於能否及早發現與精準診斷。然而，傳統病理檢測就像把一塊蛋糕只切下「一薄片」拿來觀察，許多藏於組織深處的重要資訊可能因此難以完整呈現。臺灣生技新創捷絡生技（JelloX Biotech）開發「AI賦能3D病理檢測技術」，將病理診斷從「平面」推進到「立體」，並透過AI影像分析，協助病理醫師從不同角度與深度觀察病灶，提升疾病判讀資訊完整性。

目前，捷絡與臺灣數家醫院共同提出3D病理檢測自費醫令申請。待申請通過後，民眾將可以於醫院自費接受相關檢測服務。

鳳凰城市長Kate Gallego（左圖）於2026年市政建設成果報告演說中，公開點名肯定捷絡生技進駐鳳凰城Discovery Oasis創新園區之發展。會後合影（右圖右起）：鳳凰城市政府生技醫療部門代表Claudia Whitehead、鳳凰城市長Kate Gallego、捷絡生技執行長林彥穎博士。 圖／捷絡生技提供
鳳凰城市長Kate Gallego（左圖）於2026年市政建設成果報告演說中，公開點名肯定捷絡生技進駐鳳凰城Discovery Oasis創新園區之發展。會後合影（右圖右起）：鳳凰城市政府生技醫療部門代表Claudia Whitehead、鳳凰城市長Kate Gallego、捷絡生技執行長林彥穎博士。 圖／捷絡生技提供

研究成果登國際會議　臨床應用受關注

捷絡生技今年再度受邀於由羅氏診斷舉辦的國際癌症診斷會議「Tucson Symposium 2026」發表兩項研究成果，內容涵蓋大腸瘜肉風險評估與肺癌免疫治療生物標記（PD-L1）與免疫治療療效關聯性分析。兩項成果均提供民眾及醫師在做治療決策時能有更精準的訊息。

研究指出，透過3D病理分析，大腸瘜肉病例中約有32%患者的風險等級被重新歸類至較高風險族群；在肺癌PD-L1分析上，則可提供更精準的分類資訊，作為免疫治療評估參考。

此外，美國亞利桑那州鳳凰城市長Kate Gallego於今年4月「市政建設成果報告」演說中提到，捷絡生技已進駐鳳凰城Discovery Oasis創新園區，並與Mayo Clinic合作推動AI賦能3D病理技術臨床應用。她表示，此技術有望提升重大癌症的早期偵測與診斷精準度。

3D病理精準醫療新時代　臺灣率先啟動

捷絡生技表示，3D病理並非取代現有病理診斷，而是作為輔助工具，協助醫師更全面掌握疾病特徵，進一步提升精準醫療應用可能性。

公司指出，雖然技術獲得國際關注，但讓臺灣民眾能優先享有創新醫療技術、在臺灣臨床場域服務大眾，與增進大眾健康福祉同等重要。

隨著AI與3D病理影像技術結合，病理診斷不再僅限於平面切片觀察，而能進一步呈現病灶於組織中的立體樣貌。醫界認為，未來有望協助提升癌症早期發現與個人化治療評估能力。

註: Mayo Clinic是全球公認最具聲望的醫學機構之一，多年來蟬聯《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）「全美最佳醫院」排行榜冠軍。

捷絡生技執行長林彥穎博士，於「Roche Tucson Symposium」與Roche diagnostic前身Ventana Medical Systems, Inc.創辦人Dr. Tomas Grogan，針對3D病理的未來發展進行交流討論。 圖／捷絡生技提供
捷絡生技執行長林彥穎博士，於「Roche Tucson Symposium」與Roche diagnostic前身Ventana Medical Systems, Inc.創辦人Dr. Tomas Grogan，針對3D病理的未來發展進行交流討論。 圖／捷絡生技提供

捷絡生技執行長林彥穎博士，於「Roche Tucson Symposium」與Roche Diagnostics全球醫學事務負責人Dr. Keith Wharton互動交流。 圖／捷絡生技提供
捷絡生技執行長林彥穎博士，於「Roche Tucson Symposium」與Roche Diagnostics全球醫學事務負責人Dr. Keith Wharton互動交流。 圖／捷絡生技提供

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