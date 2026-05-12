外資單周買超台股55.4億美元 居新興亞股之冠

美國企業財報強勁，同時4月非農就業數據較預期強勁，失業率穩定維持在4.3%的水平，顯示勞動市場仍具韌性，激勵股市屢創新高，中國信託投信指出，觀察上周資金流向，雖呈現賣超的市場較多，不過，新興亞股整體為淨流入，主要買盤資金集中在台股，外資單周買超台股55.4億美元最多，其次為印尼，外資買超7.1億美元。賣超部分，外資賣超南韓33.7億美元；賣超印度6.5億美元；賣超越南及泰國分別為1.6億及0.6億美元。

在指數漲跌部分，中國信託投信表示，新興亞股上周幾乎全數收漲，其中，南韓單周大漲13.6%表現最強，2026年以來韓股漲幅達86.13%漲勢強勁；台股上周漲幅6.9%表現居次。另外，越南漲幅3.3%，菲律賓漲幅2.2%，而泰國、印度、印尼也有0.2%至0.5%不等的漲幅。

美股與經濟數據觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，美國企業繳出強勁財報，S&P500企業財報第1季約有84%獲利優於預期，EPS年增率接近14%，連續六個季度呈現雙位數成長，另外，觀察四月份美股漲幅前三名板塊，分別為資訊科技、通訊、可選消費，分別上漲16.7%、16%及12.7%，其中半導體漲幅超逾三成，漲勢強勁，但隨美國財報季落幕，科技股漲勢預料將稍微歇息。

楊士醇認為，短線市場情緒將回歸經濟數據及中東戰爭走勢，美國4月非農就業人數增加11.5萬，失業率維持在4.3%，優於市場預期，4月CPI年增率預期走高。然而中東戰事未解，荷莫茲海峽航運遲未能逐步恢復正常，上周甚至傳出雙方零星交火，美國總統川普再次拒絕伊朗協議，投資人對國際油價長期居高擔憂愈發濃厚，市場通膨憂慮有增無減，預期年底前市場仍有升息聲音，並謹慎關注美國財政壓力，另外，美債殖利率上升，顯示金融市場仍瀰漫不安情緒，建議採取多重資產配置，以科技股、債配置，聚焦AI行情並降低波動風險。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市上周連四天走揚，主要漲勢來自大型地產、銀行等族群，其中，越南企業金融需求快速擴張，吸引新加坡三大行DBS、OCBC、UOB擴大布局，越南逐漸成為具規模的內需市場，並受惠「中國+N」戰略，經濟成長與出口動能提升，推升銀行業務機會。

張晨瑋表示，越南最大民營企業、大型權值股VIN集團，積極地上調2026年營運目標，VIN集團本年淨利上看35兆越南盾，較去年增長三倍；集團房地產公司也Vinhomes也同步上調淨利至60兆，刷新歷史最高，年比增長40%。VIN集團未來幾年維持高度投資策略，以超大型的造鎮、國家級的基礎建設投資案、能源投資等多角化經營，受到市場關注。

張晨瑋指出，越南經歷領導人事過渡、中東戰爭爆發，讓指數前幾個月陷入高波動，不過，5月隨著新屆政府人事底定、戰事干擾淡化，以及市場升級利多消息，預料整體盤面將持續從波段底部復甦，擔憂市場波動的投資人，可持續利用定期定額中信越南機會基金的方式參與越南股市。