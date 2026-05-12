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中東情勢轉明 投資等級債淨流入力道擴大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美伊進入和平談判，債市全面上漲。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，在市場震盪之際，投資資金仍持續流入債市，今4月30日至5月6日， 投資等級債券淨流入力道明顯增溫、金額達135.4億美元，顯示投資人對債券資產仍抱持配置需求。

針對近期債市表現，美國對伊朗提出和平方案，同時亦藉由打擊伊朗軍事設施，催促德黑蘭盡快簽署和平協議。市場對美伊僵局可望有解樂觀反應，債券指數全面上漲，其中新興市場主權債與公司債表現最強，通膨連結債與市政債則表現相對落後。

經濟數據方面，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美國製造業和非製造業擴張延續。4月ISM製造業指數52.7，與上月相同，但製造業投入價格指數因伊朗戰爭，連續第四個月上漲，創四年來新高。4月ISM非製造業指數從54回落至53.6，仍在擴張區間。

謝佳伶表示，美國4月ADP就業者增長10.9萬人，創15個月以來新高。美國3月工廠訂單月增長1.5%，為2025年11月以來最大單月漲幅，優於預期。歐元區經濟呈現服務業與製造業分化狀態。標普全球歐元區4月製造業採購經理人指數（PMI）升至52.2的47個月高點。

在企業財報方面，謝佳伶表示，非投資級債券在4月以走高作收，主因為投資人的焦點轉向中東衝突可能結束及企業財報的表現。已有約三分之二美國企業公布第1季財報中，迄今已超過八成S&P 500企業表現優於獲利預期，該指數有望創下2021年以來最高的季度盈餘成長率與驚喜率。

謝佳伶表示，多項經濟數據包含耐久財訂單、零售銷售和每周初領失業金人數等皆優於市場預期。聯準會（Fed）在4月FOMC會議並未採取任何行動，10年期美國公債殖利率則收高在4.39%。

展望後市，謝佳伶指出，今年的整體市場展望仍維持原有判斷不變。儘管地緣政治衝突帶來逆風，但有望被AI普及、再工業化趨勢，以及財政與貨幣政策所形成的順風所部分抵銷。近期企業財報普遍優於預期，管理階層釋出偏正面展望，也帶動盈餘預估持續上修，多項經濟數據顯示成長動能仍具延續性。

以美國非投資級債市場為例，目前整體殖利率水準仍高於7%，在高息環境下具備吸引力。信用品質基本面維持穩定，短期再融資壓力仍低，有助於企業維持良好資產負債表紀律；同時，市場整體信用品質結構已較過去明顯改善。謝佳伶認為，在此環境下，新債發行規模預期將維持穩定，信用利差有望處於相對低檔，違約率則可望持續低於歷史平均水準。

債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

中東 債券 伊朗

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