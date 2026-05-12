匯率升貶 彭與張忠謀5年交火

台積電創辦人張忠謀與央行前總裁彭淮南在二○○九到二○一三年間這五年間，為了匯率升貶，曾多次隔空論辯。究竟是怎麼一回事？在「永遠的銀行員─從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」書中有精彩的描述及還原。

二○○九年，張忠謀首度提醒政府要注意廠商的匯率風險，二○一二年，張忠謀將彭淮南與企業執行長類比，直陳台幣兌美元匯價，與韓元五年差三十個百分點，執行長卻什麼都沒做，早該被Fire（解僱）。張忠謀希望央行讓台幣匯率貶值，以增加出口的競爭優勢。但是站在央行立場，彭淮南認為影響出口的環節很多，如果匯率貶值是為服務某一特定出口對象，那對於進口業者和消費者而言是不公平的。因為升值對進口商和消費者來說，可以買到更便宜的進口商品。

二○一三年十一月，張忠謀和彭淮南對台幣匯率升貶，再次隔空交火。張忠謀點名央行「匯率貶值有利出口、卻不利進口物價」的說法，是「對中學生的回答」；央行應該以博士論文的規格好好研究評估匯率升貶對台灣整體經濟的影響。「算一算，這已是五年來，『半導體教父』第五次批評台幣匯率政策。」當時媒體報導指出，「兩人言語交鋒，一次比一次激烈」。

張忠謀指央行匯率政策是對「中學生回答」。彭淮南強調，「聞道有先後、術業有專攻」，即使博士，也不是對所有問題都是專家。彭淮南表示，他本身及副總裁隨時都盯著匯市，央行對新台幣匯率的關注，絕不輸任何人。

彭淮南說明，央行對新台幣匯率並沒有「為所欲為」的能力，因為美國每半年都會發表經濟政策匯率報告，如果匯率出現過大波動，就會「找上門來談判」；匯率還是要回歸市場供需，只有在過度波動時，央行才會維持市場秩序。