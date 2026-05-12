高盛：台韓有升息壓力

高盛預測，南韓和台灣在人工智慧（AI）晶片熱潮推波助瀾下，貿易順差勢必創下新高，並促使兩國央行今年內升息。以提爾頓（Andrew Tilton）領銜的高盛經濟學家團隊認為，南韓將在第3季和第4季各升息1碼（25個百分點），台灣將在第2季和第4季各升息半碼（12.5個基點）。

對此，台灣經濟研究院院長暨中央銀行理事張建一昨（11）日受訪時表示，目前國內物價情勢穩定，4月消費者物價指數（CPI）年增率約1.74%，仍低於2%的通膨警戒線，整體通膨處於可控範圍，短期內無立即升息必要。若未來CPI持續攀升並突破2%，央行升息的可能性才會相對提高，6月理監事會議將依最新數據進行評估。

張建一表示，近期物價波動部分來自油價調整，但政府透過中油與台電吸收部分漲幅，有效抑制能源價格對CPI的直接衝擊。他提醒，若中東局勢升溫導致油價大幅上漲，將可能增加通膨壓力，進而提高貨幣政策轉向緊縮的機率。

不過在目前情境下，台灣通膨尚屬溫和，央行政策仍將以穩定物價與金融市場為優先考量，維持審慎觀望立場。

高盛在5月11日報告中寫道，南韓今年AI相關出口額可望增長二倍逼近國內生產毛額（GDP）的30%以上；台灣的AI相關出口則攀升至GDP逾30%。與此同時，受區域供過於求和能源衝擊拖累，非科技出口可能持續低迷。

高盛經濟學家表示，「K型景氣循環正說明財政政策應精準而節制」，「在AI驅動的出口熱潮規模如此之大的情況下，兩國貨幣都面臨升值壓力。」

高盛經濟學家預測，科技出口的激增，將推動南韓和台灣的經常帳順差創下新高，其中南韓今年將超越GDP的10%，台灣則逾GDP的20%。

高盛經濟學家認為，目前南韓的順差主要回流至海外股票，台灣的順差則流入外匯存款，但升值壓力可能正在累積。

高盛預測南韓今年GDP成長率將從2025年的1%反彈至2.5%，台灣則從去年的8.7%加速至接近10%。

高盛經濟學家也說，科技熱潮可能加大成長的波動幅度。