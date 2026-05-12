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主計總處：七成勞工賺不到平均薪資

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（11）日發布3月工業及服務業薪資統計，今年第1季低於平均薪資的受僱員工比率攀升至69.95%、近七成，再次刷新歷史紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲解釋，主要受惠於高科技產業近一、兩年景氣暢旺，發放薪資與獎金較為優渥，拉高整體「平均值」，進而導致低於平均薪資的人數占比隨之提高。

主計總處統計，第1季全體受僱員工經常性薪資平均數為48,706元，年增2.69%，若加計獎金及加班費後的累計總薪資平均則來到23.1萬餘元，年增3.23%；受惠於通膨趨緩，扣除物價因素後的「實質經常性薪資」年增1.45%，更創下11年來同期新高，實質總薪資20.9萬餘元，年增率1.98%，反映薪資增幅仍跑贏物價漲幅。

單看3月表現，全體受僱員工經常性薪資平均48,768元，年增2.6%；若加計其他獎金，3月總薪資平均數來到57,509元，年增高達4.4%，創16年來同月最高增幅。

譚文玲指出，這歸功於AI需求熱絡，帶動相關廠商發放較高額度獎金，加上部分業者仍於3月發放年終獎金、員工酬勞或紅利，推升整體薪酬表現。

針對外界憂心4月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大至1.74%，恐侵蝕後續實質薪資漲幅，譚文玲表示，國際經濟局勢平穩，經常性薪資等指標皆呈年增趨勢，顯示勞動市場仍具韌性，只是變數仍多，將持續觀察。

為反映薪資分布實況，主計總處同步發布薪資中位數統計。今年第1季全體受僱員工經常性薪資中位數為39,133元，年增2.75%；單看3月數據，經常性薪資中位數39,220元，年增2.9%。

主計總處同步發布3月製造業加班工時17.7小時，近16年來同月最高，其中電子零組件業3月加班工時28.9小時，為47年來同月最高。

主計總處

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