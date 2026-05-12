快訊

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

陽光行動／碳費開徵… 碳權配套牛步 企業競爭力隱憂

今水氣漸增中部以北飄雨…明天梅雨鋒面南下 周五前慎防強對流

聽新聞
0:00 / 0:00

政院兩招 補中油虧損 明年提近1,700億元增資計畫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
中油董事長方振仁。記者余承翰／攝影
中油董事長方振仁。記者余承翰／攝影

中東局勢動盪引發能源安全疑慮，中油昨（11）日表示，天然氣最緊張調度階段已經過去，針對第4季油氣供應，已備妥替代轉運方案。

另外中油負債比達93％，針對中油財務，經濟部長龔明鑫表示，行政院已完成專案融資協商，明年也將提出近1,700億元增資計畫，同時爭取主計總處撥補經費支應。

立法院經濟委員會昨日審查中油、台水預算，立委關切中油財務。中油董事長方振仁坦言，原料端成本受中東情勢影響波動劇烈，銷售端則需配合政府物價政策，中油每周都會檢討應對策略，營運壓力沉重。

針對財務改善措施，中油總經理方敏說明，目前朝兩大方向並進。第一是「專案融資」，央行出面協調八大公股行庫提供資金，避免負債比持續提升；第二是「增資計畫」，避免公司跌破淨值，雙管齊下。

龔明鑫補充，行政院已完成貸款協商，明年也會提出約1,600多億至1,700億元的預算增資，相信明年可以完成；主計總處也正在研議撥補機會，在政府支持下，預估中油公司還不會跌破淨值。

立委也關注，中東戰局走向難測，國內能源儲備究竟能支撐多久，尤其進入秋冬用氣高峰後，第4季調度是否有明確方向與目標，以穩定基層民眾對物價波動的擔憂。龔明鑫回應，政府對能源安全有高度掌握，目前國內原油備用存量高達140至150天；天然氣部分，法規規定用氣存量約11天，目前已超過12天，正著手進行第4季調度。

方振仁說明，天然氣最緊張的調度階段已過，目前情況相對和緩，第4季供應預期樂觀；原油調度方面，雖中東部分海峽未完全開放，但沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主要生產國已啟動替代方案，包括透過管線將原油運往紅海端送出，或是利用郵輪載往海峽外，再以「船對船」交運的方式轉運，這些配套措施已在執行中。

中油 龔明鑫 中東

延伸閱讀

不只台電！中油新 LOGO 也請聶永真操刀 中油董座回應了

聶永真以98萬得標logo更改案 中油董座：目前暫緩

水價檢討擬增級距 台水：用水大戶多負擔、民生不影響

美伊談判觸礁油價漲 印度將重啟居家辦公政策

相關新聞

政院兩招 補中油虧損 明年提近1,700億元增資計畫

中東局勢動盪引發能源安全疑慮，中油昨（11）日表示，天然氣最緊張調度階段已經過去，針對第4季油氣供應，已備妥替代轉運方案。

主計總處：七成勞工賺不到平均薪資

主計總處昨（11）日發布3月工業及服務業薪資統計，今年第1季低於平均薪資的受僱員工比率攀升至69.95%、近七成，再次刷新歷史紀錄。

高盛：台韓有升息壓力

高盛預測，南韓和台灣在人工智慧（AI）晶片熱潮推波助瀾下，貿易順差勢必創下新高，並促使兩國央行今年內升息。以提爾頓（Andrew Tilton）領銜的高盛經濟學家團隊認為，南韓將在第3季和第4季各升息1碼（25個百分點），台灣將在第2季和第4季各升息半碼（12.5個基點）。

匯率升貶 彭與張忠謀5年交火

台積電創辦人張忠謀與央行前總裁彭淮南在二○○九到二○一三年間這五年間，為了匯率升貶，曾多次隔空論辯。究竟是怎麼一回事？在「永遠的銀行員─從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」書中有精彩的描述及還原。

標誌更換…台電挨轟 中油喊停

台電更換ＬＯＧＯ引發質疑，中油也被爆出斥資九十八萬元委託設計師聶永真標誌優化，中油董事長方振仁昨說，考量中油目前財務狀況不佳，且全台更換招牌、制服等識別系統成本極其龐大，該計畫目前已全面暫停。

台電、中油重新設計LOGO 立委批「家徒四壁還買名牌包」

台電、中油重新設計ＬＯＧＯ引發爭議，國民黨立委王鴻薇昨表示，台電、中油財政每況愈下，卻還有餘裕換標誌，她將要求台電要做出財務檢討報告。民眾黨立委洪毓祥也表示，改ＬＯＧＯ、換視覺簡直是「家徒四壁還在買名牌包」，完全無視百姓感受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。