政院兩招 補中油虧損 明年提近1,700億元增資計畫

中東局勢動盪引發能源安全疑慮，中油昨（11）日表示，天然氣最緊張調度階段已經過去，針對第4季油氣供應，已備妥替代轉運方案。

另外中油負債比達93％，針對中油財務，經濟部長龔明鑫表示，行政院已完成專案融資協商，明年也將提出近1,700億元增資計畫，同時爭取主計總處撥補經費支應。

立法院經濟委員會昨日審查中油、台水預算，立委關切中油財務。中油董事長方振仁坦言，原料端成本受中東情勢影響波動劇烈，銷售端則需配合政府物價政策，中油每周都會檢討應對策略，營運壓力沉重。

針對財務改善措施，中油總經理方敏說明，目前朝兩大方向並進。第一是「專案融資」，央行出面協調八大公股行庫提供資金，避免負債比持續提升；第二是「增資計畫」，避免公司跌破淨值，雙管齊下。

龔明鑫補充，行政院已完成貸款協商，明年也會提出約1,600多億至1,700億元的預算增資，相信明年可以完成；主計總處也正在研議撥補機會，在政府支持下，預估中油公司還不會跌破淨值。

立委也關注，中東戰局走向難測，國內能源儲備究竟能支撐多久，尤其進入秋冬用氣高峰後，第4季調度是否有明確方向與目標，以穩定基層民眾對物價波動的擔憂。龔明鑫回應，政府對能源安全有高度掌握，目前國內原油備用存量高達140至150天；天然氣部分，法規規定用氣存量約11天，目前已超過12天，正著手進行第4季調度。

方振仁說明，天然氣最緊張的調度階段已過，目前情況相對和緩，第4季供應預期樂觀；原油調度方面，雖中東部分海峽未完全開放，但沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主要生產國已啟動替代方案，包括透過管線將原油運往紅海端送出，或是利用郵輪載往海峽外，再以「船對船」交運的方式轉運，這些配套措施已在執行中。