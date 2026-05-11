台電LOGO爭議燒到台中綠美圖！聶永真「極簡風」設計再掀輿論風暴

台電原本的LOGO出自書法名家于右任之手，近期邀請知名設計師聶永真更換新版LOGO，掀起討論。網友挖出台中市綠美圖的視覺識別系統，同樣由聶永真領軍團隊操刀，圖像以簡單線條組成，其中綠美圖主標誌僅以「兩條直線」構成，被網友批評過度簡化，甚至出現「錢好賺」等負面評論，再度成為網路熱議焦點。

台中綠美圖去年底啟用，由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所打造，SANAA事務所邀約聶永真團隊加入，創造綠美圖、市立美術館與圖書總館的主視覺設計。

不過圖形以簡單線條構成，有網友批評設計過度簡化、缺乏辨識感，認為「看不懂這個設計」，也有網友留言說「台中綠美圖視覺辨別聶永真設計148萬，一樣幾條線，AI也可以做出來」、「這些符號全部只有圖書館看得懂在表達什麼」。

但也有人正面支持，認為「這個LOGO就是一種加乘的極簡設計」、「市立圖書館確實好看」，引發大眾對公共設計專業價值與預算運用的激烈辯論。

民進黨中市議員黃守達指出，設計本來就有不同觀點，一個重要公共文化建設能夠讓市民主動關心設計、討論美感，其實是好事。國民黨中市議員楊大鋐說，尊重藝術設計，且藝術無價，這類設計很難定義價格，但公部門在發包時應控制預算，避免造成觀感不佳。

中美館長賴依欣說，視覺識別系統是美術館建立獨特品牌定位的重要基礎。中市文化局表示，視覺系統與室內裝修、指標系統整合，屬於SANAA事務所規畫設計服務工作範疇，該事務所邀請聶永真合作，中市府並未另起設計標案。

文化局強調，該設計從綠美圖建築進行延伸與想像，帶出美術館展間及圖書館書架之間的流動及連結意象，藉此回應建築空間及場館定位；識別圖像看似簡單，實則隱喻場域之間彼此融合的無限可能性。