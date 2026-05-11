陳世凱赴台灣郵件作業中心 要求加速改善、確保郵務服務品質

針對近期郵政物流園區的北臺灣郵件作業中心於啟用初期發生部分郵件處理時效延誤情形，交通部長陳世凱11日下午親赴北台灣郵件作業中心視察，實地了解郵件處理現況及改善措施執行情形，要求郵政公司管理階層幹部在問題獲得解決、運作順暢之前，必須扛起責任，每天進駐現場即時處理狀況，務必儘速恢復穩定作業量能，維護民眾權益。

交通部指出，陳世凱自試營運期間即高度關注相關作業狀況，持續督導中華郵政公司檢討改善。並責成交通部政務次長伍勝園於4月15日親赴現場視察，後續由交通部產業國際司持續採取機動性、不預警方式進行現勘督導。

交通部指出，目前主要問題原因已逐步釐清，包括：一、部分大型包裹超出原設備規格，增加人工分揀負擔；二、14碼及無效條碼郵件比例偏高，影響OCR辨識效率；三、新進及外包作業人員尚需熟悉設備與分類流程；四、5月6日夜間曾因系統郵件資訊異常，導致大量郵件被判定為無效條碼，造成輸送滑道短暫堵塞。

針對上述問題，交通部已責請中華郵政公司在系統面與流程面持續檢討優化，短期並增加人力落實改善措施，包括：一、精進分揀計畫與設備參數設定；二、強化郵件條碼品質與20碼條碼推廣；三、持續增補第一線作業與理信分類人力；四、加強新進及外包人員教育訓練；五、提升人工補碼與掃描作業效率；六、強化現場主管即時督導與應變能力。

交通部表示，北臺灣郵件作業中心為中華郵政推動智慧物流與郵務現代化的重要建設，於115年4月7日啟動第一階段試營運後，因新設備、新場域及新作業流程同步導入，加上部分系統與設備仍處於調校磨合階段，導致部分郵件出現延誤情形。交通部於第一時間即要求郵政公司啟動應變措施，並由產業國際司持續進行督導。

伍勝園於4月15日率產業國際司赴現場召開檢討會議時，即已逐項檢視自動化分揀設備、作業流程及現場操作情形，並明確要求郵政公司針對設備調校、人員教育訓練、條碼辨識率及郵件收寄源頭管理等面向提出改善措施。經交通部督導後，郵政公司已完成部分設備精進作業，包括調整自動包裹分揀機高度感應限制、強化條碼光學字元辨識(OCR)機制及改善分揀流程，並持續增加現場作業與外包人力。產業國際司亦於5月5日下午及5月7日晚間，採不預警方式赴現場機動性現勘，持續掌握改善進度。

郵務服務涉及民眾日常生活與產業物流運作，交通部始終高度重視相關服務品質，並未有所謂「狀況外」情形。自試營運以來，交通部即持續透過現場視察、專案檢討及機動督導等方式，要求中華郵政公司積極改善各項問題。後續除將持續督導中華郵政公司加速消化郵件量、穩定作業效能外，也將同步檢討大型智慧物流系統導入、作業流程設計、人力配置及風險管理機制，確保北臺灣郵件作業中心能充分發揮智慧物流與郵政轉型效益，提供民眾穩定可靠的郵務服務。