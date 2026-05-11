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是你嗎？主計總處統計近七成員工低於平均薪資

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
根據主計總處數據，今年第1季低於平均薪資的受僱員工比率攀升至69.95%，再度刷新歷史紀錄。示意圖／ingimage
根據主計總處數據，今年第1季低於平均薪資的受僱員工比率攀升至69.95%，再度刷新歷史紀錄。示意圖／ingimage

國內薪資成長步調持續穩健。主計總處11日發布3月工業及服務業薪資統計，第1季全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8,706元，年增2.69%；受惠於通膨趨緩，扣除物價因素後的「實質經常性薪資」年增1.45%，更創下11年來同期新高。

不過，薪資分布不均的現象仍值得關注。根據主計總處數據，今年第1季低於平均薪資的受僱員工比率攀升至69.95%，再度刷新歷史紀錄。對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲解釋，這主要是受惠於高科技產業近一、兩年景氣暢旺，發放薪資與獎金較為優渥，拉高了整體的「平均值」，進而導致低於平均薪資的人數占比隨之提高。

統計指出，第1季全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8,706元，若加計獎金及加班費後的累計總薪資平均則來到23.1萬餘元，年增3.23%。扣除通膨因素後，第1季實質經常性薪資4萬4,078元，年增1.45%，寫下11年來同期新高，實質總薪資為20.9萬餘元，年增率1.98%，顯示目前薪資增幅尚能跑贏物價漲幅。

單看3月表現，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8,768元，年增2.6%；若加計其他獎金，3月總薪資平均數來到5萬7,509元，年增高達4.4%，創下16年來同月最高增幅。譚文玲指出，這歸功於AI需求熱絡，帶動相關廠商發放較高額度的獎金，加上部分業者仍於3月發放年終獎金、員工酬勞或紅利，推升整體薪酬表現。

針對外界憂心4月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大至1.74%，恐侵蝕後續實質薪資漲幅，譚文玲表示，只要薪資增幅維持高於物價漲幅，實質薪資就能保持成長態勢。目前國際經濟局勢平穩，國內經常性薪資等指標皆呈年增趨勢，顯示勞動市場仍具韌性，但變數仍多，後續將持續觀察。

為反映薪資分布實況，主計總處同步發布薪資中位數統計。今年第1季全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬9,133元，年增2.75%；若單看3月數據，經常性薪資中位數則為3萬9,220元，年增2.9%。

加班費 主計總處 服務業

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