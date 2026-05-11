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電子業首季加班工時 衝47年來同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處調查，3月製造業加班工時為17.7小時，為近16年來同月最高紀錄。示意圖／AI生成
主計總處調查，3月製造業加班工時為17.7小時，為近16年來同月最高紀錄。示意圖／AI生成

全球半導體與AI產業需求熱絡，帶動國內生產動能持續擴張。根據主計總處最新統計，今年第1季製造業加班工時表現極其亮眼，平均達17.1小時，創下22年來同期最高紀錄；其中電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業更雙雙衝上歷史新高。

根據主計總處調查，3月製造業加班工時為17.7小時，為近16年來同月最高紀錄，較去年同期增加0.7小時。其中電子零組件業3月加班工時達28.9小時，為47年來同月最高紀錄，年增3.1小時；電腦電子產品及光學製品業3月加班工時16小時，為24年來同月最高，年增1.7小時。

若看今年第1季動能更是驚人，製造業加班工時平均17.1小時，是22年來同期最高；其中電子零組件業平均28.6小時，電子產品及光學製品業平均15.8小時，雙雙刷新有統計以來，47年來的同期最高點。

反觀傳產狀況仍未見好轉。主計總處國勢普查處副處長譚文玲舉例，觀察今年第1季製造業四大部門的人力變化，民生工業年減5千人，化學工業年減6千人、金屬機電工業年減6千人，反觀資訊電子業則逆勢年增3萬1千人，顯見全球市場供給過剩，加上中國大陸相關產業的削價競爭壓力，短期內未見傳產景氣有所好轉。

製造業 主計總處 電子零組件

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