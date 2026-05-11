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空汙法修法就會缺電？承諾不缺電的經濟部反對修法 立委批荒謬至極

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院衛環委員會今天舉行「空氣汙染防制法」公聽會。記者胡經周／攝影
立法院衛環委員會今天舉行「空氣汙染防制法」公聽會。記者胡經周／攝影

國民黨、民眾黨推動「空氣汙染防制法修法，主張將生煤管制權限歸還地方政府、地方政府可直接公告限制或禁止使用生煤、增加地方對燃煤電廠（如中火）的裁量權。支持方表示，「空汙法」修正是生命權的議題，過去經濟部也承諾不會缺電，如今卻以會缺電為由反對修法，簡直荒謬至極。

立法院法制局前局長羅傳賢發言表示，2018年「空汙法」修正時，規制許可條件從地方回到中央，約束地方主管機關核發燃煤使用許可證的行政裁量權，也剝奪了地方政府依行政程序法的附款處分權，然而空氣汙染具有高度的地域性質，也造成顯著的南北差異與城鄉不平等現象，因此空汙治理的權限應因地制宜，下放地方政府為之。

國民黨立委王育敏表示，2023年時任經濟部長王美花說，到了2030年，國內可以淨增加累計約910萬瓩的發電機組，承諾不會缺電，結果今天談到空品議題時，經濟部的報告卻告訴大家，因為會缺電，所以「空汙法」不能修法，過去前雲林縣長李進勇、前台中市長林佳龍等都推動和規範減煤，結果現在換黨執政了就不行，實在非常荒謬。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，政府說供電穩定，卻又偷偷拜託麥寮延役，中火2台燃氣機組的發電量也已超過燃煤，為什麼不能承諾2028年煤電歸零？要求修法將除役機組不得重啟法治化，請立法院重視「空汙法」修正，這不是經濟與環保的對立，而是生命權的問題，請還給地方政府自救的權力，別讓中南部居民繼續用肺發電。

民眾黨立委陳昭姿則表強調，政府讓台電的燃煤機組利用「空汙法」的後門條款，在操作許可證過期後繼續發電，反這樣的法規設計根本是為台電和許多高汙染源開後門。經濟部號稱8000多家的公司反對修法，究竟是哪8000家？別用民間產業來綁架立法院，縱放台電無照燒煤，「支持國家開發用電，但不能允許過期機組繼續衝擊國人的健康。」

空氣汙染防制法 修法 經濟部

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