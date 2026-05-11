追改LOGO後續花費 王鴻薇要台電報告是否比照中油停止更換計畫

台電改企業識別（logo）挨批浪費，國民黨立委王鴻薇表示，政府連年補貼台電虧損，台電卻還有餘裕換標誌，已讓國人非常不滿，而財政每況愈下，立院也要求台電要做出財務檢討報告，她已要求台電向全民報告後續計畫的可能花費，以及時否比照中油停止相關業務。

台電耗資近百萬元更換企業LOGO，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，引發爭議。繼台電更換新LOGO爭議後，台灣中油也遭爆，同樣砸下近百萬元，委託知名設計師聶永真操刀新識別，且設計早已完成，不過去年底已暫緩實施。

王鴻薇指出，政府連年用納稅錢補貼台電虧損情況下，台電卻有餘裕換標誌，顯然讓國人相當不滿。無獨有偶，2024年另一筆「台灣中油標誌優化設計案」近百萬標案，也讓人質疑，因為中油狀況並不比台電好到哪裡去，過去也是連年虧損，中油董事長方振仁已不只一次證實中油的財務困難。

王鴻薇接著說，果然，方振仁今天在立法院受訪表示「中油的標誌更新案因考量成本和時間，在公司目前財務狀況不好的情況下，已暫停」；方振仁還補充「如果改的話要增加多少成本、費用，如果所有LOGO都要改，這個費用是滿高的，所以目前是暫停狀態。」

王鴻薇認為「亡羊補牢為時未晚」，方振仁說得很對，這些標案絕對不只是標案上的一兩百萬，後續的更換成本是否可負擔都應該一併考量，在民進黨錯誤能源政策下，民生電費是逐年高漲不下，但台電財政每況愈下，慘狀恐怕更甚中油，去年立法院就要求台電必須做出財務檢討報告。

王鴻薇表示，他已具體要求，台電應向全民報告，更換LOGO後續計畫可能的花費，是否比照中油停止相關業務專案。