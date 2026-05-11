水價檢討擬增級距 台水：用水大戶多負擔、民生不影響

台灣水價已逾30年未調整，台水去年3月將水價檢討報告送交至經濟部水利署審核。台水董事長李嘉榮今天表示，檢討報告規劃將水價級距從現行的4段拉高到7段、8段，讓用水量大的用戶負擔較多費用，原則上一般民生用戶不會變動，他也強調，由於水價牽涉國家整體經濟發展，必須要有共識才會進行調整。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，包括經濟部主管的台灣中油公司及台灣自來水公司預算案。國民黨立委鄭正鈐質詢時關切台水長年虧損情況及改善措施。

經濟部長龔明鑫答詢表示，依照台水提出的規劃方向，未來將拉大並增加水價級距，朝向更合理的制度調整。

李嘉榮指出，水價與民生息息相關，台水去年3月已針對現行水價進行全面檢討，並將報告提送水利署審議中。台水目前規劃的方向是讓高用水量用戶支付較高費用，因此擬將現行4段式級距提高至7段或8段，原則上一般民生用水部分不會出現變動。

至於外界關注水價何時調整，李嘉榮表示，目前仍處於檢討報告審議階段，由於水價調整牽涉國家整體經濟發展，必須要有共識才會調整，目前僅有檢討報告。

李嘉榮在今年3月份曾表示，目前每賣1度水虧新台幣3元，今年虧損估擴大至69億元，但水價調整牽涉民生，加上中東戰事造成能源供應緊張，水價何時調整「沒有時間表」，台水將持續落實開源節流措施。