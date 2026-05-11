聽新聞
0:00 / 0:00
影／找聶永真改LOGO挨批浪費 台電：只會用於數位化呈現
台電耗資近百萬元更換企業LOGO，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，但對於爭議，台電發言人黃美蓮強調，新LOGO主要是用於數位介面，包括招牌、人孔蓋與車輛等，都會維持原有的版本。
對於換LOGO的原因無法說服社會大眾，被批是浪費納稅錢，黃美蓮則說，政府近年陸續改組，國營事業也在進行，因此希望新的企業識別系統能夠呈現新的意向，會去結合整個數位化的應用，然後希望在數位應用上的呈現會比較清晰，而且具有一致性，新LOGO會優先用在App、名片、刊物印刷品等，硬體會維持現在的狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。