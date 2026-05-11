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台電總經理交接 郭天合：核能議題秉持三原則
台灣電力公司今天舉行卸新任總經理交接典禮，在經濟部常務次長賴建信監交之下，原總經理王耀庭卸任，將印信交給新任總經理，職位由前副總經理郭天合接任宣誓就職。
郭天合接下總經理職務後，表示心情既榮幸也深感責任重大。感謝各級長官、董事長與各界信任，並指出自己出身發電基層，對電力事業與台電有深厚情感，如今回到台電大家庭，除了感到溫暖，更肩負強烈使命感。郭天合強調面對國際能源情勢與能源轉型，台電對於有助淨零發展的選項都持開放態度，包括核能議題，將秉持「核安第一、核廢處理、社會共識」三項原則，配合國家政策進行技術評估與規畫，兼顧穩定供電與環境永續。
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