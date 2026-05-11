台電總經理交接 郭天合：核能議題秉持三原則

台電耗資近百萬元更換企業logo，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，但對於爭議，台電發言人黃美蓮強調，新logo主要是用於數位介面，包括招牌、人孔蓋與車輛等，都會維持原有的版本。

2026-05-11 15:09