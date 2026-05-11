接掌台電總座 郭天合：有助淨零發展的選項都採開放態度

新任台電總經理郭天合11日交接上任時表示，面對國際能源情勢與能源轉型，台電對於有助淨零發展的選項都持開放態度，包括核能議題，將秉持「核安第一、核廢處理、社會共識」三項原則，配合國家政策進行技術評估與規劃，兼顧穩定供電與環境永續。

台電今日於台電大樓舉行卸新任總經理交接典禮，原總經理王耀庭卸任，由前副總經理郭天合接任台電總經理職位，現場由經濟部常務次長賴建信監交。

郭天合指出，接下總經理職務，心情既榮幸也深感責任重大。他感謝各級長官、董事長與各界信任，並指出自己出身發電基層，對電力事業與台電有深厚情感，如今回到台電大家庭，除了感到溫暖，更肩負強烈使命感。

郭天合也向卸任總經理王耀庭表達敬意。他表示，王耀庭任內從災害應變、穩定供電，到電網韌性、綠能推動與新電源開發，都承擔重大責任，為台電下一階段穩定供電與能源轉型奠定深厚基礎，代表全體同仁表達由衷感謝。

郭天合指出，台電剛走過80周年，總統於慶祝大會中強調「能源安全就是國家安全，電力就是國力」，並期許台電積極推動第二次能源轉型及強化電網韌性。董事長曾文生也提到，當前台電面臨氣候變遷調適、減碳趨勢、地緣政治風險，以及AI產業帶來龐大用電需求等三大挑戰。

他表示，未來台電將依循賴總統期許與董事長指示，攜手全體同仁推動幾項關鍵工作。首先，穩定供電仍是核心中的核心。台電作為國營企業，必須提供社會與產業穩定電力，未來10年預計新增13部燃氣循環機組，並持續精進穩定運轉能力，透過滾動檢討強化供電風險管控。

第二是持續強化電網韌性，將朝分散、強固與防衛三大方向推動，包括增加變電與輸配送節點、強化區域供電能力、落實配電饋線自動化，以及提升關鍵基礎設施防護能力。

第三則是推動數位轉型。郭天合表示，台電將透過即時監測、預測維護，以及AI輔助調度等技術，提升電網運轉效率與供電品質。面對AI時代的新需求，台電也將持續發展多元電源與前瞻減碳技術，對任何有助穩定供電與減碳的方案，都將以專業角度審慎評估。

談及能源政策，他表示，面對國際能源情勢與能源轉型，台電對於有助淨零發展的選項都持開放態度，包括核能議題，將秉持「核安第一、核廢處理、社會共識」三項原則，配合國家政策進行技術評估與規劃，兼顧穩定供電與環境永續。

在人才與企業文化方面，郭天合指出，未來將持續推動友善職場、促進勞資和諧，並加強人才培育、經驗傳承、職場安全及證照制度，希望讓同仁能安心工作、持續成長，發揮專業，讓台電使命穩健傳承。

最後，郭天合也引用董事長曾文生常說的一句話，「愛社會、愛國家」，感謝各界出席交接典禮，並期許台電持續為國家電力穩定與能源轉型努力。

曾文生致詞時提到，今天才真正想清楚，為什麼王耀庭會推薦郭天合接任總經理，「因為一定要成功」，也形容這次人事交接是「學長交棒學弟」，更是「天作之合」。他說，台電目前正面臨龐大的電力建設與供電挑戰，全台共有八座大型電廠中有六座正進行新機組工程，發電部門工作量相當龐大。

曾文生說，過去只要電廠發生狀況，他與總經理經常直奔26樓調度中心，而郭天合對各電廠系統相當熟悉，從發電處長、副總經理一路歷練完整，長年待在第一線，對設備掌握度極高，「常常一通電話，就能直接判斷是哪個設備出了問題」。

他透露，台電最珍貴的是團隊文化，無論董事長、總經理或各級主管，大家想的都是「公司需要什麼、自己可以做什麼」，形成願意共同面對問題、解決問題的文化。

此外，曾文生也提到，未來大型AI算力中心、高科技產業擴張，將帶來更高用電需求，台電除持續推動電網強韌化，也必須與大型用戶建立更緊密合作關係。未來將請轉任台灣機電工程服務社擔任董事長的王耀庭，協助推動用戶端與台電電網協作，降低停電風險。

曾文生說，未來電網不只是台電單方面供電，而是供電端與用電端共同協作，「如果大型用戶跳電，附近用戶也可能受到影響」，因此未來必須建立更完整的協調機制，讓供需兩端形成更緊密合作關係，共同維持電網穩定。