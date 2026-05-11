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臺美能源結盟！工研院以前瞻技術領航 攜手美國懷俄明州共創淨零新局

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院與美國懷俄明州立大學於11日簽署合作備忘錄，未來雙方將共同聚焦於碳捕捉、封存（CCS）技術的策略對接。圖左起為經濟部能源署署長吳志偉、工研院綠能所副所長萬皓鵬、懷俄明州立大學能源學院代理執行長管士特、美國懷俄明州州長高登。工研院／提供
工研院與美國懷俄明州立大學於11日簽署合作備忘錄，未來雙方將共同聚焦於碳捕捉、封存（CCS）技術的策略對接。圖左起為經濟部能源署署長吳志偉、工研院綠能所副所長萬皓鵬、懷俄明州立大學能源學院代理執行長管士特、美國懷俄明州州長高登。工研院／提供

能源安全是地緣政治下的生存關鍵，工研院與美國能源重鎮懷俄明州州立大學於11日簽署合作備忘錄，確立雙方在綠能科技上的夥伴關係。美國懷俄明州州長高登（Mark Gordon）此次親率代表團訪臺，除了與我國相關單位深化雙邊能源夥伴關係外，更透過懷俄明州立大學與工研院的結盟，將國內研發實力與懷俄明州的淨零場域進行策略對接。此舉不僅為臺灣打開了通往世界級綠能測試環境的戰略門戶，更讓國內研發成果能在國際場域加速驗證，轉化為實質可行的減碳方案。

經濟部能源署署長吳志偉在見證簽署儀式時表示，面對國際供應鏈對淨零的高標要求，臺灣必須主動尋求國際合作。懷俄明州在碳捕捉與封存技術上具有全球領先地位，而臺灣則擁有領先的淨零創新能力。透過這次合作，臺灣將有機會在懷州的資源與實證場域中強化技術研發與應用，推動火力電廠去碳化，補足淨零轉型中的剩餘減碳缺口，以國家級戰略高度保障能源韌性、支撐永續經濟發展，同時強化臺灣在全球的競爭地位。

工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬簽約時亦表示，工研院長期深耕能源與減碳科技，著重於發展監測、量測與驗證（MMV）技術以及地質風險評估，以應對台灣人口稠密環境下的精密監控需求。懷俄明州在碳捕捉與封存領域具全球領先地位，懷俄明大學更擁有世界級的研究能力與實驗場域。本次合作將整合雙方優勢，聚焦於二氧化碳封存監測、量測驗證與地質安全風險評估等核心技術領域，透過學術研究與實場測試的結合，加速減碳技術成熟度，為台灣建構具戰略意義的技術架構，確保台灣CCS研發技術在國際舞臺上保持領先地位。

懷俄明州立大學能源學院（School of Energy Resources）代理執行長管士特（Scott Quillinan） 表示，懷州與該校在碳捕捉與封存領域擁有深厚研究基礎與一流測試設施，包括懷俄明州綜合測試中心（Wyoming Integrated Test Center）等世界級實驗場域。此次與工研院的合作，將使雙方在監測驗證技術、儲集層工程及風險評估等領域實現互補優勢，期盼透過知識共享與人員交流，共同推進減碳技術的成熟與國際應用。

懷俄明州州長高登對合作亦寄予厚望，他表示，懷俄明州成功將傳統能源資源轉化為推動碳捕存科技的動力，非常樂於將這份經驗與臺灣分享。透過此次合作契機，懷俄明州已準備好與工研院等頂尖研究機構攜手，共同探索包括碳捕捉及封存技術等多項前瞻能源與淨零方案，更希望藉此深化臺美合作關係，為雙方的能源未來與經濟發展，創造出豐碩成果。

工研院 減碳 高登

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