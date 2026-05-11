空汙法修正公聽會今召開 經濟部：2028無煤中火恐面臨缺電

為改善空氣汙染，國民黨、民眾黨推動「空氣汙染防制法」修法，主張生煤管制權限回歸地方、強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權等，然而因爭議大，立法院衛環委會4月29日審查後，決議逐條審查前先辦公聽會，擇期再審，公聽會今下午14時30分於立法院舉行。環境部表示，禁止生煤使用已超越「空汙法」立法規範；經濟部則表示，若2028中火無煤，將有實質缺電風險，呼籲不可貿然通過修正草案。

國民黨、民眾黨推動修法，主張將生煤管制權限歸還地方政府、地方政府可直接公告限制或禁止使用生煤、增加地方對燃煤電廠（如中火）的裁量權。經濟部與產業界擔憂地方過度嚴格的限制將導致供電不穩定，並增加企業營運成本與不確定性。

環境部政務次長謝燕儒會中指出，委員提案修法內容明訂限制、禁止生煤燃料使用及燃煤機組汰煤期程，涉及國家能源供應議題及能源相關法規，已超越「空汙法」立法規範範疇；另提案修法修改許可證展延有效期間、展延審查期間操作規定等，預期將增加業者及地方政府行政作業負擔。

謝燕儒說，依據我國最新版空氣汙染物排放量清冊資料顯示，全國PM2.5排放量已從4萬5903公噸降至2萬7562公噸，已減少了40%，未來會和地方持續精進各項空氣改善作為，建議仍維持現行法規，無須修正。

經濟部政務次長何晉滄表示，民眾黨黨團提案修正第30條規定展延申請期間，操作許可效期期滿，只要地方政府2個月內未完成審查則不得操作，但這樣由產業承擔地方政府未能及時完成審查的後果極不合理，逕自轉變為強制停工恐造成大規模上下游斷鏈與經濟損失，且連續運轉的設備若強制停工也會造成不可逆的損失。

另本次討論議題包含應遵循立法院通過的「2028無煤中火決議文」，於2028年底前促成中火煤電歸零的能源轉型完整配套方案。

何晉滄強調，若2028年底台中電廠無煤化（550萬瓩），且和平電廠除役（130萬瓩），2029年全系統備用容量率將暴跌為負值，即供電能力無法滿足用電需求，將面臨實質缺電風險，呼籲不可貿然通過修正草案。