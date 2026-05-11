改logo挨批浪費 台電：只會用於數位化呈現

台電耗資近百萬元更換企業logo，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，但對於爭議，台電發言人黃美蓮強調，新logo主要是用於數位介面，包括招牌、人孔蓋與車輛等，都會維持原有的版本。

同屬國營事業，聶永真同樣也拿下中油標誌優化設計案，但中油董事長方振仁今已表示，出於成本考量，目前計畫暫停。

黃美蓮表示，新的logo最主要是用在這個數位介面而不管是新舊logo，台電都有註冊，因此會並行使用。

對於換logo的原因無法說服社會大眾，被批是浪費納稅錢，黃美蓮則說，政府近年陸續改組，國營事業也在進行，因此希望新的企業識別系統能夠呈現新的意向，會去結合整個數位化的應用，然後希望在數位應用上的呈現會比較清晰，而且具有一致性。

黃美蓮表示，新logo會優先用在App、名片、刊物印刷品等，硬體會維持現在的狀況。