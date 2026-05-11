台電總經理交接 郭天合：穩定供電是核心中的核心

台電今舉行總經理交接，總經理王耀庭卸任，由去年剛退休的發電系統副總郭天合接棒。郭天合表示，面對未來用電增加，台電要做好多元化的供電，發電韌性、社會溝通也要做好，其中穩定供電是核心中的核心。

他指出，電網韌性必須持續分散、強固、防衛，強化區域供電、落實饋線供電自動化，而任何有助於穩定供電與淨零的選項，都會以專業為本，並持開放的態度，對於核能延役、先進核能技術評估，都會配合國家政策。

郭天合表示，他出身於發電系統，此次重回台電大家庭，除了溫馨以外，也有更多的使命感。

王耀庭表示，2050年淨零碳排是很艱鉅的任務，過去台電受到很多的攻擊，壓力也很大，外面看很多問題是單向的，但台電解決問題是全方位的。他也強調，國家能源安全、產業用電比什麼都重要，這是最後誠懇的期望。