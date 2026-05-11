葉俊顯：美國產業園區選址 台積電亞利桑那廠周遭等三處入列

台灣半導體等相關供應鏈積極在美布局，政府攜手產業公會展開大規模選址考察。國發會主委葉俊顯11日表示，國發會與經濟部、電電公會（TEEMA）已針對赴美「產業園區」實地盤點，目前鎖定亞利桑那州三處地塊進行評估，也盼能解決台商赴美在水電與行政法規上的痛點。

葉俊顯指出，此次隨經濟部率領台灣代表團，赴美參與「SelectUSA」，重點之一是幫廠商尋找合適的投資聚落。目前盤點的三處地點均位於鳳凰城，分別是台積電（2330）亞利桑那廠的周邊地塊、廠區西北邊，以及梅薩市（Mesa City）。葉俊顯強調，選址原則將回歸需求者端，交由電電公會評估周邊的水電設施、道路配套及醫療教育環境。

葉俊顯此行也實地參訪台積電亞利桑那廠，並帶回正面捷報。他指出，台積電第一期廠房進度超前，已正式進入量產階段，建廠速度超過預期，目前也正研議購入緊鄰廠區、僅一線之隔的新地塊，作為未來擴建之用。由於首次就量產成功並且獲利，對於後市也相當看好。

儘管建廠進度順利，但葉俊顯坦言，台商在美仍面臨法規繁瑣、水電對接不順等挑戰。為了不讓廠商單打獨鬥，經濟部已在鳳凰城成立貿易投資服務中心，這是繼達拉斯後，在美國的第二個貿易投資服務中心，協助企業在當地布局。