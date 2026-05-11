台電總經理交接 賴建信：學長交棒學弟是「天作之合」

台電11日於台電大樓舉行卸新任總經理交接典禮，原總經理王耀庭卸任，由前副總經理郭天合接任台電總經理職位，現場由經濟部常務次長賴建信監交，在台電董事及主管同仁觀禮下完成交接。賴建信表示，學長交棒給學弟，「不但會成功而且更是天作之合，讓這份傳承會延續下去。」

新任總經理郭天合表示，自己從發電基層出身，對電力事業有深厚情感，重回台電除了溫馨，更多是對未來的使命感。感謝王耀庭打下的堅實基礎，上任後會與台電3萬名同仁一起承擔打拚，在淨零碳排、Al 發展及能源情勢等國際變局下，持續發展多元能源、加速推動全國電網強韌建設並落實數位轉型，致力提供穩定電力，支撐我國民生產業發展與城市競爭力。

賴建信表示，看到卸任總經理王耀庭卸下重擔、露出笑容，內心感觸很深。他回憶，過去與王耀庭共事期間，印象最深刻的是颱風造成南部大規模停電時，台電董事長、總經理以及第一線員工第一時間趕赴現場，全力投入搶修復電工作。今天能在具有歷史傳統的台電公司主持交接典禮，也很高興看到王耀庭終於卸下重任。

賴建信說，王耀庭畢業於成功大學，郭天合理則是其學弟，象徵學長交棒給學弟，「不但會成功而且更是天作之合，讓這份傳承會延續下去。」

他並轉達部長期許，希望台電持續為國家穩定供電、滿足產業用電需求，並推動能源轉型，這三項工作都極具挑戰，需要3萬多名員工共同努力，「關關難過關關過」，並強調，未來AI發展與高科技產業擴張，將帶來龐大用電需求，對電網韌性形成更大挑戰，大型AI算力中心與科技園區的負載，不像一般用電如棒球般輕巧，而更像鉛球般沉重，因此台電在電網強韌化工作上仍須持續投入。

賴建信說，相信在董事長曾文生領導，以及王耀庭奠定的基礎下，新任總經理郭天合憑藉長年基層歷練與水火力電廠經驗，將持續帶領台電推動電網強韌與能源轉型，為台灣電力建設繼續努力。

台電說明，新任總經理郭天合自1988 年進入台電，於興達發電廠擔任機械工程師，期間歷練大林、大潭等電廠，2020 年底擔任發電處處長，掌管台電21座水火力發電廠，2021年8月1日升任副總經理兼水火力發電事業部執行長職位，2025年7月16日退休，並於今日回歸台電接任總經理。

今日卸任的總經理王耀庭，投入台電近40年，1987年進入台電，從基層做起，2015 年擔任配電處處長，管理提供全國民生用電的電力網絡，2022年3月8日由原副總經理兼配售電事業部執行長職位接任台電總經理，於任內積極落實能源轉型，推動大潭、興達等燃氣機組新建工程，亦致力強化供電穩定，完成屏鵝公路電桿地下化並積極推動強化電網韌性建設；於丹娜絲、山陀兒等風災期間亦親自指揮坐鎮，跨區調度支援，加速復電效率。