工研院與美國懷俄明州立大學簽備忘錄 合作減碳技術

工研院今天與美國懷俄明州立大學簽署合作備忘錄，將整合雙方優勢，聚焦二氧化碳封存監測、量測驗證與地質安全風險評估等技術領域，透過學術研究與實場測試結合，加速減碳技術成熟度。

工研院發布新聞稿，綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，工研院長期深耕能源與減碳科技，著重於發展監測、量測與驗證技術及地質風險評估，以應對台灣人口稠密環境下的精密監控需求。

萬皓鵬指出，懷俄明州在碳捕捉與封存領域具全球領先地位，懷俄明州立大學更擁有世界級的研究能力與實驗場域。這次合作將整合工研院與懷俄明州立大學雙方優勢，聚焦於二氧化碳封存監測、量測驗證與地質安全風險評估等核心技術領域，加速減碳技術成熟度，為台灣建構具戰略意義的技術架構。

懷俄明州立大學能源學代理執行長管士特（ScottQuillinan）說，懷俄明州與州立大學在碳捕捉與封存領域擁有深厚研究基礎與一流測試設施，包括懷俄明州綜合測試中心等世界級實驗場域。

管士特表示，這次與工研院的合作，將使雙方在監測驗證技術、儲集層工程及風險評估等領域實現互補優勢，期盼透過知識共享與人員交流，共同推進減碳技術的成熟與國際應用。