快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中油負債比衝93% 經部：專案融資已協調完成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部長龔明鑫（右）與中油董事長方振仁（左）上午至立法院備詢。記者余承翰／攝影
經濟部長龔明鑫（右）與中油董事長方振仁（左）上午至立法院備詢。記者余承翰／攝影

國際原油價格攀升，導致台灣中油公司營運壓力與日俱增，負債比已高衝93%。經濟部部長龔明鑫表示，專案融資部分行政院已協助協商完成，明年也會提出近1,700億元的增資計劃，同時爭取主計總處撥補經費來支應。

立法院經濟委員會11日審查中油公司、台水公司相關預算。立委謝衣鳯指出，中油負債比已達93%，購油成本每桶約85美元，遠高於當初編列預算參考的每桶76.5美元，質疑中油是否會因虧損擴大而跌破淨值警戒線，並關切具體的財務改善計畫。

台灣中油董事長方振仁坦言，年底的財務狀況目前確實難以精確預估。原料端的成本受中東情勢影響波動劇烈，而銷售端則需配合政府物價政策，中油每週都會檢討應對策略，營運壓力相當沈重，但會努力避免跌破淨值。

針對財務改善措施，中油總經理方敏進一步說明，目前朝兩大方向並進。第一是「專案融資」，央行出面協調八大公股行庫提供資金，避免負債比持續提升；第二是「增資計畫」，避免公司跌破淨值，雙管齊下。

龔明鑫補充，行政院已完成貸款協商，明年也會提出約1,600多億至1,700億元的預算增資，相信明年可以完成；主計總處也正在研議撥補機會，在政府支持下，預估中油公司還不會跌破淨值。

立委洪毓祥示警，中油去年預估盈餘是63.74億元，但實際虧損89.05億，差距高達152.79億元；中油負債總額已達4,400多億元，營運資金更為負2,966億元，且2026年度高達515.58億元的建設改建擴充經費中，有81.23%需透過舉債支應，外部資金依賴度從去年七成飆升至八成，導致利息攤提每年高達102.66億元，營運承受能力堪憂。

立委呂玉玲指出，截至4月底，中油已吸收汽柴油等成本達142億元，評估總體虧損將近800億元。方振仁解釋，3月份累計賺了15億元，但累積虧損也已經達到791億元，整體財務壓力依然巨大，4月份營運情形則待董事會報告後確認。

中油 龔明鑫

延伸閱讀

中油連2月漲天然氣價格 台電5月起每月成本增130億

油氣價漲且吃緊 中油：已著手布局第四季油氣 供應沒有問題

經部：與美合作鞏固台灣AI領導地位 3措施助企業布局

券商融資槓桿將鬆綁？ 證交所：最快2個月給答案

相關新聞

不只台電！中油新 LOGO 也請聶永真操刀 中油董座回應了

繼台電更換新企業識別（LOGO）引發輿論熱議後，立法委員葉元之11日爆料，台灣中油同樣砸下近百萬元，委託知名設計師聶永真操刀新識別，且設計早已完成。對此，中油董事長方振仁證實確有此案，但考量公司正值虧損，加上後續更換招牌等工程費用龐大，已於去年底決定暫緩實施，不會跟進台電在此時更換。

中油負債比衝93% 經部：專案融資已協調完成

國際原油價格攀升，導致台灣中油公司營運壓力與日俱增，負債比已高衝93%。經濟部部長龔明鑫表示，專案融資部分行政院已協助協商完成，明年也會提出近1,700億元的增資計劃，同時爭取主計總處撥補經費來支應。

國有造林地開放承租人委託申辦自然碳匯碳權 碳權1成需分給國產署

財政部國產署經管國有出租造林地面積達2萬餘公頃，為響應政府2050淨零轉型政策，鼓勵承租人積極參與國有土地自然碳匯營造工作，國產署於4月16日訂定國有出租造林地同意承租人委託公司業者代為申辦溫室氣體自願減量專案之作業方式，並在專案中提供10%碳權給國產署，期望結合企業資源，公私協力提升國有土地自然碳匯效益。

中央聯辦北棟管理費調高挨批 公平會這樣解釋

中央聯合辦公大樓北棟2026年管理費預算編列5,154萬元，較2025年增加699.8萬元、年增約15%，引發外界質疑政府是否帶頭漲房租。對此，擔任2026年北棟召集人機關的公平交易委員會表示，這筆費用屬於大樓公共區域管理與維護經費，並非房租，由進駐的五個機關共同分攤，相關經費增加也有具體原因，並無不合理調漲。

搶人大作戰開打！PwC 先調新鮮人起薪 審計部門平均調薪9%

面對人才市場競爭加劇，PwC Taiwan 啟動薪酬調整計畫，率先調升社會新鮮人起薪，並同步檢視整體薪資結構與跨職級薪酬連動機制，希望透過提升薪酬競爭力，強化人才招募與留任。資誠指出，審計服務部門今年平均年度調薪幅度，預估可達9%。

聶永真以98萬得標logo更改案 中油董座：目前暫緩

台電耗資近百萬元更換企業logo，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，而聶永真同樣也拿下中油標誌優化設計案，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。