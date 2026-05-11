中油負債比衝93% 經部：專案融資已協調完成

國際原油價格攀升，導致台灣中油公司營運壓力與日俱增，負債比已高衝93%。經濟部部長龔明鑫表示，專案融資部分行政院已協助協商完成，明年也會提出近1,700億元的增資計劃，同時爭取主計總處撥補經費來支應。

立法院經濟委員會11日審查中油公司、台水公司相關預算。立委謝衣鳯指出，中油負債比已達93%，購油成本每桶約85美元，遠高於當初編列預算參考的每桶76.5美元，質疑中油是否會因虧損擴大而跌破淨值警戒線，並關切具體的財務改善計畫。

台灣中油董事長方振仁坦言，年底的財務狀況目前確實難以精確預估。原料端的成本受中東情勢影響波動劇烈，而銷售端則需配合政府物價政策，中油每週都會檢討應對策略，營運壓力相當沈重，但會努力避免跌破淨值。

針對財務改善措施，中油總經理方敏進一步說明，目前朝兩大方向並進。第一是「專案融資」，央行出面協調八大公股行庫提供資金，避免負債比持續提升；第二是「增資計畫」，避免公司跌破淨值，雙管齊下。

龔明鑫補充，行政院已完成貸款協商，明年也會提出約1,600多億至1,700億元的預算增資，相信明年可以完成；主計總處也正在研議撥補機會，在政府支持下，預估中油公司還不會跌破淨值。

立委洪毓祥示警，中油去年預估盈餘是63.74億元，但實際虧損89.05億，差距高達152.79億元；中油負債總額已達4,400多億元，營運資金更為負2,966億元，且2026年度高達515.58億元的建設改建擴充經費中，有81.23%需透過舉債支應，外部資金依賴度從去年七成飆升至八成，導致利息攤提每年高達102.66億元，營運承受能力堪憂。

立委呂玉玲指出，截至4月底，中油已吸收汽柴油等成本達142億元，評估總體虧損將近800億元。方振仁解釋，3月份累計賺了15億元，但累積虧損也已經達到791億元，整體財務壓力依然巨大，4月份營運情形則待董事會報告後確認。