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強化違規轉運查核小組上路一年 台北關揪77違規
臺北關說明，自2025年4月中成立「強化違規轉運查核小組」，截至今年4月19日止，該關查核輸美貨物計2萬1,275筆，查獲產地標示不實或未依規定標示產地之疑涉違規轉運案件，計77筆，相關案件均已移請貿易署裁處。
臺北關表示，為防範中國大陸貨品透過違規轉運偽冒「臺灣製造（MIT）」名義出口，影響我國商譽，該關持續落實「三道防線」查核機制，即事前檢核產地證明文件、事中強力查察貨物產地標示，以及事後對違規案件重罰，同時持續精進相關措施，以強化邊境管制。
臺北關進一步表示，海關若查獲廠商未依規定標示產地或標示不實，將移送經濟部國際貿易署依貿易法裁處，最高可處新臺幣300萬元罰鍰；情節重大者，得停止其一年內輸出入貨品，或廢止出進口廠商登記。另如於自由貿易港區查獲違規廠商，依自由貿易港區設置管理條例最高處新臺幣30萬元罰鍰，並得視情節停止進儲貨物或廢止營運許可。
臺北關強調，守護「MIT」品牌價值，需賴產業共同努力，該關未來將持續強化查核能量，精進風險管理機制，確保貿易秩序，同時呼籲業者務必遵循相關規範，以免觸法受罰，並影響企業商譽。
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