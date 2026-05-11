強化違規轉運查核小組上路一年 台北關揪77違規

儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰最高每度8.69元；6月1日起低壓用戶、住宅、小商店等共1,500多萬用戶也將進入夏月電價，直到9月30日止。

2026-05-11 02:41