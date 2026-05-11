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新興當地債在全球秩序重整中突圍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年來新興當地債市表現領先。(資料來源：彭博資訊)
2026年來新興當地債市表現領先。(資料來源：彭博資訊)

儘管4月初以來美伊暫時停火，雙方談判卻屢陷僵局且時有對峙升高情勢，刺激油價今年來已幾乎翻倍上漲，美國十年期公債殖利率近期也多處於4.4%左右的高水位，新興國家至今能展現不同於以往的韌性，主要源於其長期致力於結構性改革與在分裂的世界格局中審慎靈活的布局策略而能突圍。

2020年的新冠疫情、2022年的俄烏戰爭、2025年的川普關稅紛擾，加上2026年來的地緣衝突，皆強化了全球化退潮與區域化崛起的趨勢，富蘭克林證券投顧表示，多數新興國家已能依自身利益採取更彈性的貿易策略，降低對單一貿易夥伴的依賴程度，光是從2025年4月川普關稅宣布以來，已有多項區域貿易協定簽署（包括已獲授權簽署），例如印度與歐盟、南方共同市場與歐盟及非洲與中國等，涵蓋貿易總額達近5000億美元（依2024年貿易規模），而受惠於中國+1、友岸外包（friendshoring）與近岸生產（nearshoring）趨勢，部分新興國家也將從中受惠，最鮮明的例子，如墨西哥與馬來西亞。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策顯著改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，及建立獨立的中央銀行體系，穩健且具可信度的政策方向加上制度建構的持續推進，提升了市場對其政策的公信力，因此，不論面對新冠疫情、俄烏戰爭或是聯準會升息，新興國家的強韌表現便是其改革有成的最好印證。富蘭克林證券投顧補充，光是過去半年，例如非洲國家的南非、埃及與迦納等，都獲得國際信評機構調升評等。

富蘭克林證券投顧表示，美國債台高築與全球化退潮都加劇通膨與殖利率上行前景，新興國家獨立的央行體系使其當地債市對美國公債殖利率敏感度降低，且在通膨控制得宜下比美國與成熟國家更有降息機會，此外，利差優勢也可望支撐新興國家當地貨幣表現。富蘭克林證券投顧建議，新興國家已在數次事件中展現韌性，本波考驗更凸顯修正後的機會，投資人可藉由專業經理團隊嚴格挑選的新興國家當地債券型基金，參與當地債匯市機會。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效表現領先，廣納拉丁美洲、非洲與新興亞洲當地債匯市機會，截至3月底基金持債到期殖利率9.76%。

俄烏戰爭 關稅 川普

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