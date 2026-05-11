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不只台電！中油新 LOGO 也請聶永真操刀 中油董座回應了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電近期將使用了80年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。此為合成圖。（圖／本報資料照片、取自台電官網）
台電近期將使用了80年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。此為合成圖。（圖／本報資料照片、取自台電官網）

台電更換新企業識別（LOGO）引發輿論熱議後，立法委員葉元之11日爆料，台灣中油同樣砸下近百萬元，委託知名設計師聶永真操刀新識別，且設計早已完成。對此，中油董事長方振仁證實確有此案，但考量公司正值虧損，加上後續更換招牌等工程費用龐大，已於去年底決定暫緩實施，不會跟進台電在此時更換。

台電原先的LOGO出自書法名家于右任，近期推出由設計師聶永真設計的新LOGO。葉元之質疑，台電在累計虧損逾3,500億元至4,200億元之際，花錢更換企業識別，是否有其必要？且不只台電，中油原本也要更換新的企業識別。

方振仁指出，中油因應淨零碳排、能源轉型等原因，的確有研究案要更換企業識別，預算編列98萬元，經公開評選，由聶永真得標，且相關設計成果，已在2023年出爐。

方振仁補充說明，但在2024年時，公司考量更換LOGO後續還有相關更新費用，且財務仍處虧損狀態，再加上更換LOGO需取得內部同仁的認同。多方權衡下，中油決定暫緩實施更新企業識別一案。

經濟部長龔明鑫對此表示，經濟部最重要的任務，是給台電等公司穩定指導，針對台電更換企業識別一事，相關內容並無提報到行政院進行討論，且涉及台電與中油公司的權責，部會立場基本上予以尊重。

台電 中油 聶永真

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