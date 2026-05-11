聯合辦公大樓北棟漲租？ 公平會：反映電費及設備更新

藍委質疑中央聯合辦公大樓北棟管理費調漲，形同政府帶頭漲租。公平會今天以中央聯合辦公大樓北棟召集人機關身分表示，北棟管理費是大樓各項公共區域管理及維護所需經費，並非房租，經費編列並無不合理增加。

媒體報導，國民黨立委許宇甄質疑行政院中央聯辦北棟大樓管理費出現不合理暴漲，政府有帶頭漲房租之嫌。

公平會上午透過新聞稿說明，北棟管理費是大樓各項公共區域管理及維護所需經費，並非房租，由進駐機關外交部領事事務局、公平交易委員會、大陸委員會、國家發展委員會、人事行政總處5機關分攤，大樓管理事項由各進駐機關輪流擔任召集人，民國114年由外交部領事事務局擔任，115年由公平會接手。

公平會強調，115年北棟大樓管理費編列新台幣5154萬元，較114年編列的4454.2萬元增加699.8萬元、成長15%，主要增加電費482萬元、清潔人員及派駐人員薪資41.1萬元、廢棄物清理費15萬元等費用。

另外，修繕或設備汰換等一次性費用主要增加於大樓屋頂修繕329萬元、公共區域空調箱更新300萬元及緊急廣播主機及揚聲器更新104.7萬元等，減列電梯梯廳牆面修繕628萬元。公平會表示，相關經費編列並無不合理增加。