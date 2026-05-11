快訊

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

台人不顧資安買低價海外eSIM NCC被點名阻礙台灣「旅遊eSIM」

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合辦公大樓北棟漲租？ 公平會：反映電費及設備更新

中央社／ 台北11日電

藍委質疑中央聯合辦公大樓北棟管理費調漲，形同政府帶頭漲租。公平會今天以中央聯合辦公大樓北棟召集人機關身分表示，北棟管理費是大樓各項公共區域管理及維護所需經費，並非房租，經費編列並無不合理增加。

媒體報導，國民黨立委許宇甄質疑行政院中央聯辦北棟大樓管理費出現不合理暴漲，政府有帶頭漲房租之嫌。

公平會上午透過新聞稿說明，北棟管理費是大樓各項公共區域管理及維護所需經費，並非房租，由進駐機關外交部領事事務局、公平交易委員會、大陸委員會、國家發展委員會、人事行政總處5機關分攤，大樓管理事項由各進駐機關輪流擔任召集人，民國114年由外交部領事事務局擔任，115年由公平會接手。

公平會強調，115年北棟大樓管理費編列新台幣5154萬元，較114年編列的4454.2萬元增加699.8萬元、成長15%，主要增加電費482萬元、清潔人員及派駐人員薪資41.1萬元、廢棄物清理費15萬元等費用。

另外，修繕或設備汰換等一次性費用主要增加於大樓屋頂修繕329萬元、公共區域空調箱更新300萬元及緊急廣播主機及揚聲器更新104.7萬元等，減列電梯梯廳牆面修繕628萬元。公平會表示，相關經費編列並無不合理增加。

延伸閱讀

幼兒園監視影像保存延長至30天 新北最高補助55萬元

台東3校游泳池設備老舊 綠委向教部爭取經費整建

因應身障考生等多元需求 新建國家考場估119年完工

竹縣投入4200萬元升級偏鄉教師宿舍 改善17校25間住宿空間

相關新聞

聶永真以98萬得標logo更改案 中油董座：目前暫緩

台電耗資近百萬元更換企業logo，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，而聶永真同樣也拿下中油標誌優化設計案，…

中央聯辦北棟管理費調高挨批 公平會這樣解釋

中央聯合辦公大樓北棟2026年管理費預算編列5,154萬元，較2025年增加699.8萬元、年增約15%，引發外界質疑政府是否帶頭漲房租。對此，擔任2026年北棟召集人機關的公平交易委員會表示，這筆費用屬於大樓公共區域管理與維護經費，並非房租，由進駐的五個機關共同分攤，相關經費增加也有具體原因，並無不合理調漲。

搶人大作戰開打！PwC 先調新鮮人起薪 審計部門平均調薪9%

面對人才市場競爭加劇，PwC Taiwan 啟動薪酬調整計畫，率先調升社會新鮮人起薪，並同步檢視整體薪資結構與跨職級薪酬連動機制，希望透過提升薪酬競爭力，強化人才招募與留任。資誠指出，審計服務部門今年平均年度調薪幅度，預估可達9%。

油氣價漲且吃緊 中油：已著手布局第四季油氣 供應沒有問題

受美伊戰爭影響，除了油價高漲外，全球原油和成品油庫存正加速下滑，中油董事長方振仁今日表示，經過調度，台灣到今年第三季都供應無虞，目前已經著手布局第四季油氣供應，應該不會有問題。

輝達靠它崛起…打造AI軟實力 台灣要把握唯一機會

人工智慧（ＡＩ）時代來臨，當美國矽谷、中國大陸ＡＩ大語言模型發展快速往前推進時，台灣不能只有硬體製造實力，得加強「開源軟體」的軟實力，才有望在市場占有一席之地。

夏月電價將啟動 民生電費增

儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰最高每度8.69元；6月1日起低壓用戶、住宅、小商店等共1,500多萬用戶也將進入夏月電價，直到9月30日止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。