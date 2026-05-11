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中央聯辦北棟管理費調高挨批 公平會這樣解釋

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中央聯合辦公大樓北棟。圖／聯合報系資料照片
中央聯合辦公大樓北棟。圖／聯合報系資料照片

中央聯合辦公大樓北棟2026年管理費預算編列5,154萬元，較2025年增加699.8萬元、年增約15%，引發外界質疑政府是否帶頭漲房租。對此，擔任2026年北棟召集人機關的公平交易委員會表示，這筆費用屬於大樓公共區域管理與維護經費，並非房租，由進駐的五個機關共同分攤，相關經費增加也有具體原因，並無不合理調漲。

公平會解釋，北棟管理費由外交部領事事務局、公平交易委員會、大陸委員會、國家發展委員會及人事行政總處等五個進駐機關共同負擔，大樓管理工作則由各機關輪流擔任召集人。2025年由外交部領事事務局擔任，2026年則由公平會接手。

公平會指出，2026年北棟管理費編列約5,154萬元，較2025年的4,454.2萬元增加699.8萬元，年增約15%。其中，固定性支出主要增加電費482萬元，另外清潔及派駐人員薪資增加41.1萬元、廢棄物清理費增加15萬元。

至於一次性修繕與設備汰換部分，則包括大樓屋頂修繕增加329萬元、公共區域空調箱更新增加300萬元，以及緊急廣播主機與揚聲器更新增加104.7萬元。不過，同時也減列電梯梯廳牆面修繕628萬元。公平會強調，整體預算編列均依實際需求辦理，並非不合理增加。

公平會

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