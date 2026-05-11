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搶人大作戰開打！PwC 先調新鮮人起薪 審計部門平均調薪9%
面對人才市場競爭加劇，PwC Taiwan 啟動薪酬調整計畫，率先調升社會新鮮人起薪，並同步檢視整體薪資結構與跨職級薪酬連動機制，希望透過提升薪酬競爭力，強化人才招募與留任。資誠指出，審計服務部門今年平均年度調薪幅度，預估可達9%。
資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，資誠將持續以人才發展與長期組織投入為核心，除了提升整體薪酬競爭力，也希望建立感謝與信任的文化，並提供更多工作彈性，打造更具吸引力的職涯環境。
PwC Taiwan人資長曾博昇指出，這次不只是單純調薪，未來也將持續推動多元人才發展措施，包括專業培訓、職涯發展、數位能力培養及彈性工作模式等，希望提供同仁更完整的成長資源，同時持續優化工作支持系統，打造更具彈性與延展性的專業職涯環境。
曾博昇表示，未來仍會持續關注外部環境與人才市場變化，定期檢視相關制度與配套措施，並持續優化，以提升組織長期競爭力。
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