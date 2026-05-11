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能源供應無虞 中油：已著手第4季油氣調度

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

面對中東局勢動盪引發的能源安全疑慮，經濟部長龔明鑫表示，6、7月的能源調度已提前完成。台灣中油董事長方振仁則強調，針對第4季的油氣供應，中油已備妥替代轉運方案，避開緊張海域，確保國內能源供應與物價穩定。

立法院經濟委員會11日邀請經濟部部長龔明鑫及台灣中油董事長方振仁進行質詢。立委賴瑞隆、陳亭妃等人關切，中東戰局走向難測，國內能源儲備究竟能支撐多久，尤其進入秋冬用氣高峰後，第4季的調度是否有明確的方向與目標，以穩定基層民眾對物價波動的擔憂。

龔明鑫回應，政府對能源安全有高度掌握，目前國內原油備用存量高達140至150天；天然氣部分，法規規定用氣存量約11天，目前已經超過12天，刻正著手進行第4季的調度。

方振仁說明，天然氣在最緊張的調度階段已經過去，目前情況相對和緩，第4季供應預期樂觀。原油調度方面，雖然中東部分海峽未完全開放，但沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主要生產國已啟動替代方案，包括透過管線將原油運往紅海端送出，或是利用郵輪載往海峽外，再以「船對船」交運的方式轉運，這些配套措施已經在執行中。

方振仁坦言，儘管目前這種調度方式，讓主要產油國的出口量較戰前減少約40%，但台灣原油主要的進口來源是美國，中油已掌握多元策略，來確保國內供需不會受到衝擊。

龔明鑫 中油 中東

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