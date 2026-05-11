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林佳龍陪同貝尼亞走訪台南 科技、美食與文化展現台灣多元魅力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍日前透過社群平台表示，在總統賴清德率領下，陪同巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）走訪台南，先後赴南科管理局、國網雲端算力中心、奇美博物館及奇美食品工廠等地參訪，賴總統並特別安排於阿霞飯店款待訪團一行，透過科技、文化與美食行程，展現台灣多元魅力並拉近彼此的距離。

林佳龍指出，訪團上午首先前往南科管理局與國網雲端算力中心，了解台灣在AI、算力及科技治理方面的發展成果。賴總統表示，盼將台灣產業發展與科技治理經驗與巴拉圭分享，讓科技真正成為改善人民生活的力量。

中午行程中，賴總統以地主身分安排於台南著名的「阿霞飯店」款待訪團，品嚐道地台菜。林佳龍表示，老闆為了接待遠道而來的貴賓，不僅全家總動員，端出一道道台式經典菜；適逢母親節繁忙時刻，仍空出一整層樓接待貝尼亞總統一行，展現台灣熱情好客的人情味。

林佳龍透露，席間貝尼亞總統非常熟練地使用筷子，展現融入台灣文化的自在，並在離開時與台南鄉親逐一握手互動，讓人充分感受到他的真誠與親民。

下午文化行程中，林佳龍陪同訪團前往奇美博物館參觀，在林佳龍夫人廖婉如帶領下深入了解藝術典藏、小提琴收藏與博物館創辦理念。林佳龍提到，貝尼亞總統全程十分專注、還不斷主動提問，並好奇奇美博物館創辦人許文龍先生為何願意投入龐大的資源興建博物館與醫院，收集小提琴並大方出借給年輕音樂家逐夢，互動熱絡。

隨後一行人前往奇美食品幸福工廠，一起帶上廚師帽體驗動手做鳳梨酥。林佳龍指出，當下他才知道，製作鳳梨酥的過程如同包水餃，要把內餡仔細包進餅皮，再慢慢壓進模具，「沒想到貝尼亞總統動作非常俐落，一下子就完成好幾顆，還開心地與大家一起展示成品」。林佳龍也笑說，相信貝總統這趟台南行又要收穫不少台灣粉絲了。

林佳龍表示，這幾天陪同貝尼亞出席各種場合，都充分感受到其真誠。台灣與巴拉圭雖相距遙遠，卻能透過科技、美食與文化一步步拉近彼此距離，「這也是外交最溫暖的一面」。

巴拉圭 林佳龍 台南

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