快訊

聶永真以98萬得標中油logo更改案 董座方振仁：目前暫緩

普利司通輪胎湖口廠爆大量解僱 12輛遊覽車載員工分赴4地協商

吸血放貸年息破2500%！借3萬還到手軟仍欠6萬本票 3惡男遭判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

聶永真以98萬得標logo更改案 中油董座：目前暫緩

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中油董事長方振仁今日表示，關於logo更改目前暫緩。圖／本報資料照片
中油董事長方振仁今日表示，關於logo更改目前暫緩。圖／本報資料照片

台電耗資近百萬元更換企業logo，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，而聶永真同樣也拿下中油標誌優化設計案，更是政府標案常客，且台電與中油仍在虧損中卻花錢更改logo，因此引發爭議。中油董事長方振仁今日表示，logo更改目前暫緩。

立院經濟委員會今審查中油預算，對於聶永真拿下中油標案，方振仁會前受訪表示，那是公開招標評選出來的，花了98萬元，一切按照規定。

對於更改進度，方振仁表示，目前新logo尚未定案，中油內部仍需進一步討論與凝聚共識，現階段因成本原因也暫停更換計畫。他指出，logo選定要內部達成共識，也要考慮如果改的話要增加多少成本、費用，如果所有logo都要改，這個費用是滿高的，所以目前是暫停狀態。

但方振仁強調，中油暫停此案與最近的風波沒有關係，只是目前沒有要即刻實施的打算。

台電 中油 聶永真

延伸閱讀

換logo評價兩極 台電回應了：年輕同仁居多 期待公司發展新意象

中油連2月漲天然氣價格 台電5月起每月成本增130億

台電：新企業識別多用於數位 建物招牌沿用舊字體

換掉于右任墨寶 就有新意象？

相關新聞

聶永真以98萬得標logo更改案 中油董座：目前暫緩

台電耗資近百萬元更換企業logo，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，而聶永真同樣也拿下中油標誌優化設計案，更是政府標案常客，且台電與中油仍在虧損中卻花錢更改logo，因此引發爭議。中油董事長方振仁今日表示，logo更改目前暫緩。

油氣價漲且吃緊 中油：已著手布局第四季油氣 供應沒有問題

受美伊戰爭影響，除了油價高漲外，全球原油和成品油庫存正加速下滑，中油董事長方振仁今日表示，經過調度，台灣到今年第三季都供應無虞，目前已經著手布局第四季油氣供應，應該不會有問題。

輝達靠它崛起…打造AI軟實力 台灣要把握唯一機會

人工智慧（ＡＩ）時代來臨，當美國矽谷、中國大陸ＡＩ大語言模型發展快速往前推進時，台灣不能只有硬體製造實力，得加強「開源軟體」的軟實力，才有望在市場占有一席之地。

夏月電價將啟動 民生電費增

儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰最高每度8.69元；6月1日起低壓用戶、住宅、小商店等共1,500多萬用戶也將進入夏月電價，直到9月30日止。

金融多樣性下的租賃融資角色與監理思考

租賃融資業務在協助我國中小企業發展扮演重要角色，但也因部份不肖非法消費金融活動將之混為一談，而承受許多無妄壓力與批評。所幸政府金融主管機關、金融業者與立法委員清楚理解，各種融資管道與附帶條件並存的必要性，相信該行業能在適當監管下穩步發展。尤其美國行政當局的關稅壓力，即使15%不疊加且不論最高法院判決如何，短中期傳統產業與中小企業經營仍將承壓，於是租賃融資在企業金融方面的角色將格外重要，基此提供以下幾個想法，或能有助於還租賃融資業務本來面目，且兼顧其永續發展及國內金融穩定： 首先是強化租賃企金融資案例研究。學者喜歡強調堅實理論與證據的重要，但這不純然是在掉書袋，而是各界對於租賃融資的貢獻與問題，往往停留在知名但無關且負面的訊息上 (例如「山道猴子」)，更糟的是以這樣片面訊息，為這個業務做總結。這個現象或許顯示金融業低調經營的特性，事實是消費或企業融資成功與不成功的案例皆有，但大眾焦點都多置於後者，而後者知名案例往往就被渲染。一些學者其實已經做過研究，例如蒐集數百個詐騙案例，但必須說這是偏誤樣本，因為如果在思考國家政策時，不論是質化或量化，必須將所有(成功與不成功)案例堆疊或追蹤，或是進行

台灣綁定台積 命運共同體…為何喜憂參半？

律師李爵宇五年前從中國大陸回台時，曾在豆花店打工、應徵過業務、當過房仲，也跨足保險事業，他坦言當時對未來感到迷茫，直到二○二一年開始研究股市，去年決定全力一搏，「我知道這波ＡＩ是真的浪潮，」他投入上千萬本金重壓科技股與基金，今年報酬率已翻倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。