聶永真以98萬得標logo更改案 中油董座：目前暫緩

台電耗資近百萬元更換企業logo，重新招標由設計師聶永真得標，台電稱此舉是為了展示與時俱進的企業形象，而聶永真同樣也拿下中油標誌優化設計案，更是政府標案常客，且台電與中油仍在虧損中卻花錢更改logo，因此引發爭議。中油董事長方振仁今日表示，logo更改目前暫緩。

立院經濟委員會今審查中油預算，對於聶永真拿下中油標案，方振仁會前受訪表示，那是公開招標評選出來的，花了98萬元，一切按照規定。

對於更改進度，方振仁表示，目前新logo尚未定案，中油內部仍需進一步討論與凝聚共識，現階段因成本原因也暫停更換計畫。他指出，logo選定要內部達成共識，也要考慮如果改的話要增加多少成本、費用，如果所有logo都要改，這個費用是滿高的，所以目前是暫停狀態。

但方振仁強調，中油暫停此案與最近的風波沒有關係，只是目前沒有要即刻實施的打算。