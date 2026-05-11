油氣價漲且吃緊 中油：已著手布局第四季油氣 供應沒有問題

受美伊戰爭影響，除了油價高漲外，全球原油和成品油庫存正加速下滑，中油董事長方振仁今日表示，經過調度，台灣到今年第三季都供應無虞，目前已經著手布局第四季油氣供應，應該不會有問題。

立院經濟委員會今審查中油預算，而在美伊戰爭雖然仍未結束，但國內油氣安全存量日數都維持在法規標準以上，同時價格方面也保持穩定，中油連續多周吸收漲幅而凍漲，經濟部長龔明鑫表示，天然氣存量超過法定的11天，原油更在150天以上。

方振仁也說，過去天然氣在過去最緊張的時候都沒問題，現在和緩後當然更沒有問題，雖然荷莫茲海峽沒有完全開放，但主要生產國尋求生產方案，並已經在執行中，只是出口量與戰前相比，仍減少40%。