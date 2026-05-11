專業專精 不卑不亢 功在台灣

彭淮南總裁發表回憶錄，責本人寫序。我告訴彭總裁，我要是答允，社會可能會說我僭越。可是我一向尊敬彭先生如大哥，他既然堅持，我必須遵命。

掌央行20載 國際評比14A

彭淮南擔任我國中央銀行總裁，達廿年之久，歷經四位總統、十五個內閣。國際評比機構給他的評價是十四個Ａ。這些故事，回憶錄中如實地作了完整的交代。

因此，這篇序文只說一件少為外界知道的往事，同時順便說兩個本人對國家永續發展的看法。

先說往事。

二○一六年初，民進黨的蔡英文當選中華民國總統。這個時間點，馬英九總統的行政院長竟然決意掛冠。新總統要到五月二十日才上任，那麼，前後任總統交接的那幾個月過渡期怎麼辦？

選舉揭曉後沒幾天，內定總統府秘書長陳菊女士打來了電話，問我一兩日內可否協助聯繫蕭前副總統萬長先生，並且陪蕭先生跑一趟高雄？

我問陳菊女士，到底所為何事？

陳說，小姐有事請蕭先生幫忙。

「小姐」是蔡英文內圈對她的慣用稱呼。我問，為什麼要跑去高雄？

陳說，在高雄您表哥家見面，保密性比較好。

三天後，我陪蕭先生南下。陳菊和蔡英文把車子開進我表哥獨棟大宅的地下室。保密性十足。

四個人在一樓談話室坐定後，蔡總統開口：我要拜託副總統代為說服彭淮南接受馬總統提名接任行政院長。

蕭先生是蔡英文學成歸國開始幫政府做事時的第一個長官，所以互信足夠。

蕭說：很難吧！彭總裁已多次公開表示中央銀行總裁是他最後一個公職。

蔡英文很自信，回說，他一定會答應，因為「他欠我」。

蕭先生要是答允協助，便就包括必須先去跟馬總統商量如何處理。回台北後，蕭先生跟馬總統談好，如彭淮南同意接任院長一職，那麼央行總裁可以派代，以便如果彭堅持回到央行卸任，也可以如願。

可是，彭總裁即使已充分了解蔡英文、馬英九二人的好意，最後還是堅拒。

前面提到蔡英文對彭總裁首肯很有把握，我想大概是因為蔡英文曾邀請彭淮南搭檔競選。

其實，要彭淮南出任行政院長，蔡英文不是第一個開口。要彭淮南搭檔競選的人，蔡英文也不是第一雙慧眼。回憶錄中對這些歷史，也稍有交代。

記得我曾問彭總裁何以堅拒？他回答我：不見異思遷才是好決斷。

接著，我要表達我對台灣永續發展的第一個看法。

卸任總裁 仍心繫國家發展

國家建設是個別大員政績的總累積。

一個政務官要做出可觀政績，久在其位是必要條件。因此假如一個政務官步步高升，走馬看花，然後美其名為資歷完整，這其實是一種表象，對個人不好，對國家也不好。

我們旁邊的日本，一百多年前明治維新，最寶貴的改革是營造了舉國崇尚專業專精的情操。

我曾經請教做到副總統的蕭先生，他歷任要職，自以為哪一個工作最有成績？蕭先生告訴我，是在國貿局那十六年。

本人在台北京華遊走將近一甲子，幾十年間交遊無數，但很坦白地說，中華民國的高官，我不尊敬的比較多，由衷尊敬的比較少。

國家金融政策與國家經濟建設緊密連結，因此彭淮南在中央銀行總裁任上也參與經濟建設之廟議。卸任總裁一職後，彭先生仍心繫國家發展。偶而相聚，他謀國之見解和風範，常令我動容。語云：譽之所至，謗亦隨之；不過偶見歪論，旋即被社會正論斥退，足見其「台灣金融教父」之崇高地位，非可撼動。

彭總裁這本回憶錄由李榮謙先生執筆。李君與彭總裁長時間共事，文筆一流，他把彭總裁半生旅程寫得引人入勝。尤其對彭總裁如何處理亞洲金融危機、九二一震災、網路泡沫、九一一恐怖攻擊以迄全球金融危機的經過記述周詳，足以讓後人了解一位重臣如何憑藉專業，殫精竭慮，毫無保留地長期為國家奉獻心力。

有一件事，我很有把握，那就是：

將來研究台灣開發史的人，一定會把彭淮南和尹仲容、李國鼎、孫運璿、蕭萬長這些功在台灣的建設大員的名字擺在一塊。

廉潔自持 與國會優質互動

第二件事：

我用了幾個小時，仔細拜讀聯經出版公司提供的全本打字稿。

依本人寫作經驗，像彭總裁這種謙沖自牧的口述人，必然要言不繁，凡事低調，那麼，執筆人和協力人勢必要在綜合、解析、取捨、增補上另下功夫。結果是本人看到李榮謙君對彭先生一家兄友弟恭、鶼鰈情深、父慈子孝，以及彭先生心懷感恩、尊重長官、提攜下屬，乃至於如何經營健康、如何昇華心靈，都有恰到好處的記述，如實呈現出一位時代人物的完整風貌；足見李君撰述功力非同尋常。

唯一可惜的是，回憶錄對彭總裁如何處理與國會和新聞界的關係，幾無著墨，所以本人要在此特別指出：憑著百般誠篤、不卑不亢、廉潔自持和卓越政績，彭總裁其實創立了政府大員與國會及新聞界優質互動的最佳典範。

本人認為，這是民主國家非常重要的事體，如果將來有人可以就這一部分再作探討，那就再好不過了；畢竟，像當下行政、立法之間無端喧囂以及官場和新聞界之間惡意對抗，對台灣的永續發展，絕非好事！

最後，本人要說，社會各方人士，特別是新生代青年，如果錯過這本好書，那就太可惜了；因為這當中有珍貴的台灣史料，有一個愛國知識分子的言行合一，有佛家說的緣聚緣滅，還有宇宙人間善因善果鐵律的活生生驗證…。

（本文摘自「永遠的銀行員彭淮南─從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」）