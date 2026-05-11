堅守專業…彭淮南歷3次大選 拒絕勸進

千呼萬喚下，中央銀行前總裁彭淮南在卸任八年後終於發表回憶錄，這本由聯經出版的「永遠的銀行員彭淮南─從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」上下二冊將在明日上市。書裡披露許多決策祕辛，如實還原他堅持專業、始終如一的廿年總裁歲月。

彭淮南自一九九八年二月廿六擔任央行總裁，直到二○一八年二月二十五日卸任為止，經歷四位總統、十六次內閣（十五位閣揆，張俊雄出任兩次行政院長），三次政黨輪替，長達廿年，是中華民國歷史上在位最久的央行總裁。彭淮南在任期間，多次傳出被徵詢出任行政院副院長、院長，乃至於邀請擔任副總統參選人及參選總統的傳聞；不過，他始終不為所動，多次公開表明：央行總裁是最後一項公職。

差點離開央行 被錢純擋下

彭淮南在央行服務達四十三年九個月，加計台銀、中信局及中國商銀的年資，在銀行業服務逾五十一年。他的第一個工作是銀行員，最後的工作也是銀行員。

俞國華曾是最長的一任央行總裁，任期十五年。沒想到後來的彭淮南，足足做了廿年的央行總裁，打破俞國華引以為傲的紀錄。但彭淮南曾透露，早年他在央行經研處時，曾有兩次差點離開央行，但都被時任央行副總裁錢純給擋下來。

「永遠的銀行員--從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」一書執筆者、央行顧問李榮謙在後記指出，易經有云：「德不配位，必有災殃：德薄而位尊，智小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。」當旁人不斷勸進時，彭淮南總是謙稱：「因自知德不配位，從未起心動念投入總統大選。」

二○一七年十二月廿一日央行總裁彭淮南任內最後一次理監事會，媒體準備蛋糕為他慶生。圖／聯合報系資料照片

二○一一年五月民進黨總統候選人由蔡英文出任，蔡英文請託友人陳忠源、貼身秘書張祥慧，甚至請出企業家蘇天財，乃至於敦請李登輝出馬，一再勸進彭淮南擔任蔡英文副手共同參選。當年八月三日由陳忠源捎來蔡英文的親筆函，其中提到「我了解，參加選舉對於您及家族必然是一個極大的負擔。……我非常不忍您一生的清譽與聲望受到任何的傷害，除非是至關台灣的未來，我絕不致向您請求協助。……期待您的正面回應。」彭淮南表示，他讀完這封信後，感動到久久不能自已，又不能答應；只好禱告：「祝她能找到一位比本人更合適的副手人選。」

兩度拒任副手 蔡不歡離席

彭淮南第一次拒絕蔡英文後，這事還沒完。二○一五年四月十五日，民進黨蔡英文主席經民進黨中央黨部公告，再度成為二○一六年總統候選人，仍屬意彭淮南出任副總統候選人。彭只好請陳忠源董事長於亞都天香樓安排餐敘。「起初相談甚歡，後來內人賴洋珠替本人回話；她說：『謝謝蔡主席的好意。您二○一一年總統選舉勝算不高，淮南未答應出任副總統候選人；此次，您幾乎穩勝，淮南若答應出任副總統候選人，將被罵為投機客，務請見諒。』蔡主席聞訊後，即不歡離席。」彭淮南無奈地提起這段祕辛。

除了陳忠源多次勸進彭淮南接受民進黨副總統候選人，書中透露蔡英文的秘書張祥慧也曾到彭的家裡淚眼勸進，「壓力之大，本人幾乎無法承受。之後蘇天財也到家裡勸進。八月十九日晚間接到李前總統來電，要本人於翌日到他府上，結果也是要本人出任副總統候選人。」李彭會面這件事，彭淮南為避免事件曝光引起不必要的困擾，事前即先請總統府副秘書長高朗向馬英九總統報告。

彭淮南指出，事後看來，他的這些決定都是對的。「二○○八、二○一二及二○一六年三次總統大選，先後承謝長廷、蔡英文及朱立倫的好意，邀約參選；未接受他們的好意，深感歉疚。事後反省，深覺自己德不配位，還好沒有答應，而未誤事」。

二○○五年三月十五日財政部長林全（左起）、央行總裁彭淮南及金管會主委龔照勝，到立法院報告台幣升值對產業衝擊。圖／聯合報系資料照片

馬多次徵詢閣揆 都被婉拒

前總統馬英九在「八年執政回憶錄」中提到，他曾多次徵詢彭淮南出任閣揆的意願，但都被婉拒。多年後馬前總統回想此事，認為彭淮南很不簡單，「他很了解自己，知道哪些才是自己想做、願意做、也有把握做的事，不輕易動搖，相當有智慧，讓人敬佩！」

李榮謙指出，彭淮南憂國憂民，即使並非央行主管的業務，例如健全財政改革，他也都熱心協助。馬前總統回憶，在他擔任台北市長時，有一次列席行政院院會，聽到彭淮南發言，對台北市河川問題提出建議，當時他很驚訝也很佩服，因為在官場，很少人願意「管別人閒事」，怕出言賈禍。此後，馬前總統對彭總裁就特別敬重。彭淮南也非常關心台灣的產業發展，主張「產業是根、金融是葉」；在此一原則下，他除大力協助推動金融產業的發展，對於半導體業的發展、離岸風電的財務規畫等重大議案，不管在任內或卸任後，也都持續向層峰獻策。

「永遠的銀行員—從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」一書，由彭淮南口述，李榮謙負責執筆。回憶錄歷時兩年多完成，全書不含附錄的總字數達二十五萬字，分上下二冊，以套書的方式出版。

彭淮南自這本回憶錄所得的版稅收入在扣稅之後，將全數捐給公益慈善團體。