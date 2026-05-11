台積電搶水、電 環團盼土地共生

租賃融資業務在協助我國中小企業發展扮演重要角色，但也因部份不肖非法消費金融活動將之混為一談，而承受許多無妄壓力與批評。所幸政府金融主管機關、金融業者與立法委員清楚理解，各種融資管道與附帶條件並存的必要性，相信該行業能在適當監管下穩步發展。尤其美國行政當局的關稅壓力，即使15%不疊加且不論最高法院判決如何，短中期傳統產業與中小企業經營仍將承壓，於是租賃融資在企業金融方面的角色將格外重要，基此提供以下幾個想法，或能有助於還租賃融資業務本來面目，且兼顧其永續發展及國內金融穩定： 首先是強化租賃企金融資案例研究。學者喜歡強調堅實理論與證據的重要，但這不純然是在掉書袋，而是各界對於租賃融資的貢獻與問題，往往停留在知名但無關且負面的訊息上 (例如「山道猴子」)，更糟的是以這樣片面訊息，為這個業務做總結。這個現象或許顯示金融業低調經營的特性，事實是消費或企業融資成功與不成功的案例皆有，但大眾焦點都多置於後者，而後者知名案例往往就被渲染。一些學者其實已經做過研究，例如蒐集數百個詐騙案例，但必須說這是偏誤樣本，因為如果在思考國家政策時，不論是質化或量化，必須將所有(成功與不成功)案例堆疊或追蹤，或是進行

2026-05-11 00:00