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台積電搶水、電 環團盼土地共生

聯合報／ 記者鍾張涵／專題報導

台積電資深副總暨副共同營運長侯永清日前在北美技術論壇上指出，為因應ＡＩ與高效能運算需求，台積電正以「兩倍速」擴廠，今年將有五座二奈米廠同步進入量產，創下先進製程擴產規模新紀錄。但在擴產節奏加快的背後，環境資源壓力同步升高，先進製程的渴與熱，依然是環團關注焦點。

地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑指出，台積電雖承諾二○三○年要使用六成綠電，但市面上綠電供給量遠低於此，為此更應落實「外加性」和「在地性」兩大承諾：應直接投資或開發案場，才能實質創造額外的再生能源，而非僅用高價買斷市場既有綠電；「在地性」則是「哪裡用電、哪裡發電」，負起在地責任、自給自足。

除電力之外，水資源同樣影響產能擴張與地方供水調度。面對資源帳單，台積提出二○三○年台灣廠區再生水替代率達六成以上、水汙綜合指標削減率六成以上等目標，試圖打破「高階製程等於環境沉重負擔」宿命。

鄧宇佑認為，地方政府爭取半導體廠進駐時不能只要產值，應負起地方綠電責任。

二奈米強大運算力將改變世界，但每顆晶片誕生須輔以更精準環境資源管理，台積追求ＡＩ霸權，也須證明永續承諾能與土地共生。

台積電 綠電 再生能源

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