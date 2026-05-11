台灣綁定台積 命運共同體…為何喜憂參半？

律師李爵宇五年前從中國大陸回台時，曾在豆花店打工、應徵過業務、當過房仲，也跨足保險事業，他坦言當時對未來感到迷茫，直到二○二一年開始研究股市，去年決定全力一搏，「我知道這波ＡＩ是真的浪潮，」他投入上千萬本金重壓科技股與基金，今年報酬率已翻倍。

五月，這波巨浪將台股推上四萬點以上高位，當李爵宇看著翻倍資產，感受「七二法則」在ＡＩ時代被超速改寫的狂喜時，六十多歲的上班族老陳看著手上黯淡的傳產股自嘲，「大盤漲了一萬點，但我的股票像凍結在冰河時期」。

全台沸騰的股市量價齊揚由科技股帶領，但當台積電的市值逼近六十兆元，占大盤比重約百分之四十四，這座島嶼對單一企業的依賴，已經讓台灣人從生活環境、政府財政到退休未來，都成為台積命運共同體。

顯而易見的是市值、ＧＤＰ（國內生產毛額）和稅收。彭博經濟研究指出，台積去年創造的附加價值占台灣ＧＤＰ約百分之十一，較二○一九至二○二一年ＡＩ熱潮初期約百分之五的比重翻倍，今年甚至可能進一步攀高，顯示台灣經濟產出中，有相當比率來自這家半導體巨擘。

國發基金獲利靠台積

這樣的影響也反映在政府的財政結構，據台積ＥＳＧ報告及財政部數據，台積是國內企業繳稅冠軍的常客，二○二四年台積繳納營利事業所得稅約一八一二億元，占全台當年營所稅總收入比重達百分之十五點八。

這筆稅金支撐國家預算與基礎建設，即便你不懂半導體，所享受的公共資源背後都有台積貢獻；但也意味著，一旦這根支柱晃動，國家預算的緩衝空間隨之震盪。

隱而未顯的，則是台積影響力已跨出股市，進入社會保障連結。

資料顯示，國發基金、勞退基金是台積電第一大和第七大股東。而勞保與勞退基金的投資組合中，持股台積比重均逾三成：截至去年底，勞退新制投資比重中有百分之卅一點九六是台積，舊制達百分之卅七點四二，勞保高達百分之四十八點一五。

國發基金作為台積原始股東，投資台積的收益占比也逐年增長，從二○二一年百分之七十六點五到二○二四年攀至百分之七十八點八，去年仍達百分之七十四點一二，領取的股利也從二○二一年的一七三點五六億，攀升至去年三一四點○七億元。而這些上繳國庫的投資收益，一定程度緩解政府籌措財源的壓力。

李爵宇引用大陸已故經濟學家周金濤名言，「人生致富靠康波（康德拉季耶夫周期），投資就像吃水果要吃當季，現在ＡＩ當道，績效要出來就是抓準趨勢」，但他也認同基金經理人所憂心的，當勞保及勞退基金收益過度仰賴台積配息，且國庫收入多靠科技業挹注，恐致財政韌性下降，亦是風險。

半導體是引擎，但不應是唯一支柱。李爵宇說，致富靠趨勢，但國家韌性還是需要靠長遠計畫，政府也不能只撒幣或減稅，應積極引導傳產等其他產業切入ＡＩ「學會釣魚」、建立競爭力，台灣才能在變動局勢中審時度勢又抓住趨勢，形成多元支撐的經濟結構，更完善照顧每個國民。