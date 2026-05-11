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夏月電價將啟動 民生電費增

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。聯合報資料照
儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。聯合報資料照

儘管中東戰爭未解，夏月電價仍將如期實施。包括科學園區、百貨旅館業等2.6萬戶高壓、特高壓用電大戶，率先自5月16日起至10月15日適用夏月電價，夜尖峰最高每度8.69元；6月1日起低壓用戶、住宅、小商店等共1,500多萬用戶也將進入夏月電價，直到9月30日止。

夏月電價開跑後，以2025年一般家庭夏月平均月用電量418度試算，夏季月電費將突破千元、達1,084元，較非夏月平均月用電量308度，增加446元、幅度高達近七成。

台電說明，夏季民眾開冷氣、使用較多家電，用電量也較非夏月多出110度、增幅約36%之多，加上夏月電價較高，電費才會增加。家庭夏月電費增加，其中逾七成是因用電量增加所致，不到三成才是夏月電價影響。

工業用電大戶自5月16日進入夏月電價。台電表示，現行高壓以上電價是自2024年10月起適用，以特高壓三段式電價為例，夏月尖峰電價每度8.69元，將較非夏月電價每度5.03元高72%；半尖峰時段，夏月電價調升至每度5.38元（非夏月為5.03元）；離峰時段夏月電價每度2.4元（非夏月為2.18元）。

由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價，可引導企業用戶精進自主用電管理、調整生產排程至離峰時間。

台電表示，已設計二段式、三段式時間電價，以及批次生產時間電價，供產業界選擇，目的希望引導用電大戶調整在離峰時段生產；至於台積電等必須連續生產，營收、獲利俱佳，或夏月要趕單生產業者，夏月電價占其成本及營收都相對低。

台電表示，中東戰爭導致國際能源成本波動，屬燃料採購議題，與夏月電價制度無直接關聯。實施夏月電價是因夏季用電大增，須啟動較高成本機組因應，為反映夏月與非夏月供電成本差異而設計，並以維持全年平均電價不變為前提。

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