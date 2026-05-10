經部：與美合作鞏固台灣AI領導地位 3措施助企業布局

經濟部表示，台美合作鞏固台灣AI領導地位，首波盤點預計約20家台企提出高達350億美元的投資計畫，政府也祭出提供企業融資、台灣模式在美建園區，以及設立鳳凰城貿易投資中心等3大措施，助企業全球布局。

經濟部今天在臉書發文表示，台美合作鞏固台灣人工智慧（AI）領導地位，部長龔明鑫連日率領台灣企業代表走訪美方各界，深化雙邊產業交流與合作。

經濟部指出，此次交流最強大後盾就是台灣穩健的經濟實力。台股近期突破4萬點、市值躍升全球第6大，這份亮眼成績單反映台美在AI世代的緊密連結，憑藉優良的製造業硬實力，台灣不僅是全球AI產業鏈的關鍵核心，更與美國強強聯手，站穩全球AI發展中的領導地位。

為深化雙邊合作，經濟部表示，首波預計約20家企業提出高達350億美元的投資計畫。政府也祭出3大協助，做企業全球布局的堅實靠山。

經濟部說，第一是提供企業融資，由國發基金邀集金融機構成立保證專款，建立信用保證機制，協助台灣企業順利取得貸款與融資；第二，台灣模式在美國建園區，經濟部與台灣電機電子工業同業公會（TEEMA）簽署MOU，以最快速度在美國尋找合適地點，建置專屬供應鏈體系。

經濟部表示，第三是設立鳳凰城貿易投資中心，結合達拉斯據點提供專人一對一在地諮詢，從法規釐清、稅務規劃到商務租賃，提供一條龍支援讓企業落地更安心。

經濟部指出，產業要發展，穩定的能源供應是其中關鍵。中油與美國公司Cheniere今年2月已簽署天然氣採購長約，6月起開始交貨，未來每年將供應120萬公噸天然氣，因應國際地緣政治波動，有效強化台灣能源韌性。